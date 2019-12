Les blessés Steph Curry et Klay Thompson apportent une nouvelle énergie aux Warriors

Les Warriors n'ont pas eu à la fois «Splash Brothers», Klay Thompson et Stephen Curry pendant une partie importante de la saison 2019-2020, et dire que cela fait mal à Golden State serait un euphémisme.

Bien que les Warriors aient remporté leurs deux derniers matchs, ils restent assis près du bas du classement NBA avec un dossier de 7-24. Un grand contingent de ces pertes est venu parce que Golden State n'a pas sa paire de gardes All-NBA.

Thompson a raté chaque match cette saison, tandis que Curry est absent depuis Halloween. Le traitement des blessures à long terme a enlevé Curry et Thompson à l'équipe pendant leur réadaptation.

Maintenant, avec Curry dans la prochaine étape de sa réadaptation, il est plus en mesure de côtoyer l'équipe, à côté de Thompson, qui a été sur le banc de jeu tout au long de la saison.

L'avantage d'avoir deux gardes de calibre de championnat applaudissant un groupe de jeunes joueurs de Warriors en difficulté a été crucial dans le récent succès de l'équipe.

Swingman, Alec Burks a déclaré aux journalistes après la victoire des Warriors 113-104 contre les Timberwolves que Curry et Thompson étaient autour de l'équipe pendant cette période.

"Je pense que les voir n'importe où, juste être là, parce que vous savez qu'ils ne doivent pas être là à cause de leurs blessures – ils ne doivent pas être ici", a déclaré Burks. "Ils font leur cure de désintoxication ici, étant avec les gars toujours en train de plaisanter et de rire – je pense que c'est important pour une jeune équipe de voir ça,"

Le gardien des étoiles D’Angelo Russell a déclaré que le retour de Thompson et Curry sur le banc apporte une énergie contagieuse non seulement à l’équipe, mais aussi à la base de fans du Chase Center.

"Vous ressentez cette énergie – la foule le veut", a déclaré Russell. "Ils jouent aussi leur rôle, et vous avez ces gars sur le banc qui ouvrent la voie avec cette énergie – c'est contagieux."

Sans les piliers vétérans comme Shaun Livingston, David West et Andrew Bogut sur la liste des Warriors, Steve Kerr cherche Curry et Klay à devenir des leaders, même depuis le banc ou le sol d'entraînement.

«Je pense que nos jeunes gars apprennent tous les jours, et Steph et Klay sont des leaders depuis longtemps, et beaucoup de nos autres leaders ont évolué; ils se démarquent vraiment avec Draymond – ils sont le fondement de cette équipe », a déclaré Kerr aux journalistes après le match du Minnesota. «Les voir ici encourager les gars – s'entraîner autour d'eux sur le terrain d'entraînement – je pense que c'est vraiment bon pour nos jeunes.»

Bien que les Warriors soient dans une période de transition, peu de listes avec un record du baril ont le soutien de deux futurs membres du Temple de la renommée sur leur banc.

