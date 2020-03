Les blessures donnent aux jeunes Sixers comme Shake Milton une chance de s’épanouir

Pour les Philadelphia 76ers, le bug des blessures les frappe fort. Ils étaient déjà en bas de leurs deux meilleurs gars à Ben Simmons et Joel Embiid, mais maintenant ils sont en baisse d’un autre partant car Josh Richardson est maintenant sorti avec une commotion cérébrale qu’il a subie dimanche contre les Clippers de Los Angeles.

Cela arrive au pire moment pour eux alors qu’ils continuent d’essayer d’obtenir un avantage sur le terrain lors des séries éliminatoires, mais cela leur permet de voir leurs jeunes joueurs s’épanouir un peu. L’équipe a continué d’avoir une mentalité de «prochain homme» et les joueurs ont répondu.

La plus grande surprise a été Shake Milton qui n’était même pas censé être dans la rotation à la pause des étoiles. L’équipe allait se concentrer sur Alec Burks et Richardson derrière Simmons, mais les blessures ont changé les choses pour eux.

“De toute évidence, avec trois partants en baisse en ce moment, les gens auront différentes occasions de montrer ce qu’ils peuvent faire et d’intensifier”, a déclaré Tobias Harris. “Nous avons besoin de tout le monde pour vraiment contribuer.”

Dimanche, Milton l’a fait de manière décisive, obtenant un sommet de 39 points en carrière, tout en inscrivant l’histoire de la NBA dans le processus. En plus de cela, il l’a fait sur la route contre une très bonne équipe de Clippers en titre à la télévision nationale. C’était dans l’ensemble, une performance très impressionnante.

“Je pense que Shake a fait un excellent travail en entrant et en trouvant son rythme et en trouvant sa confiance tout au long du match”, a ajouté Harris. “Vous l’avez vu lors de matchs précédents et à différentes occasions, mais en quelque sorte, le mettre dans une très bonne équipe était vraiment la clé de la confiance, je crois.”

La chose la plus importante pour Milton et, vraiment le reste de l’équipe, sera de continuer à se battre. S’ils jouent avec le même genre d’énergie et d’urgence que dimanche, alors le plus souvent, ils sortiront en tête. Peut-être pas contre les Lakers de Los Angeles mardi, mais cet effort peut maintenir le fort jusqu’à ce qu’ils retrouvent la santé.

