Les bons gars: T.J. Warren est la machine à remonter

Comme nous n’avons que du temps à disposition, je voulais en utiliser pour parler des joueurs de la NBA qui sont vraiment excellents dans les zones concentrées. Pas les superstars qui sont douées pour tant de choses, mais les gars qui sont géniaux pour des choses très spécifiques.

Nous continuons avec T.J. Warren, la machine à remonter.

C’est donc là que ça devient difficile: Warren est coté en 6’8 ″; Montrezl Harrell, par exemple, est coté en 6’8 ″. Harrell et Warren ont-ils l’impression d’avoir la même taille? Parce qu’ils ne me le font pas. Quand on regarde les grands joueurs de putback, ce qui ressort, c’est que Warren a la meilleure performance parmi les joueurs, je ne m’attendrais pas à être génial dans ce domaine.

Sur la liste des attaquants classés par points de retard, Warren est n ° 1 parmi les joueurs que je ne qualifierais pas de «gros». Ce qui ressort vraiment, c’est son efficacité.

Warren a tiré un 72,1% absolument étonnant sur les tentatives de retrait cette saison, via Synergy Sports. C’est absurde. C’est ridicule. Ce ne sont pas des plans ouverts. Ce sont des coups précipités, contestés et difficiles, et Warren les frappe à un taux de 72%.

C’est génial.

Ce qui ressort vraiment, c’est à quel point Warren est bon au «Moses Malone»: mettre le coup de pied puis l’attraper. La partie intéressante est que parfois il semble vraiment qu’il court sa tentative, sachant qu’il va être partiellement bloqué ou manquer.

Par exemple, voici un aperçu de la qualité des sauts de Warren. Il surclasse trois gars sur deux sauts ici.

Maintenant, regardez où il sort cette photo et à quelle vitesse il remonte pour le sauteur court.

Ce sauteur court est le secret du succès du repli de Warren. Il tire 50,3% sur des sauteurs à moins de 17 pieds, la cinquième meilleure note de la ligue parmi les joueurs avec au moins 100 tentatives. Il l’utilise constamment.

Ce n’est pas un tapeur; il ne se contente pas de frapper le ballon pour le faire entrer – il l’attrape et tire un court sauteur hors de la prise avant d’atterrir.

Il dépose Frank Ntilikina ici, attrape la balle et la cloue.

Même quand il ne rattrape pas sa propre miss, il est toujours prêt pour ces petits sauteurs:

Warren est également excellent en décélération. Il obtient deux gars pour dépasser la couverture ici, ce qui lui permet d’obtenir son propre report:

Warren est aussi très rusé.

Dans ce clip, il profite de l’aide de Zach LaVine sur Myles Turner (ce qui montre un manque total de confiance en Lauri Markkanen de LaVine ou du personnel d’entraîneurs), et non seulement il le fait basculer mais établit une position pour remettre son retard. (Remarque connexe: mettez un corps sur quelqu’un, Bulls!)

Et bien sûr, comme pour tout bon joueur de putback, Warren est vraiment bon pour rester avec les jeux. Il se bat.

Combinez cela avec sa capacité à obtenir des coups de feu si rapidement – comme ce fondu sur un vol – et cela fait une différence.

Ce n’est pas quelque chose que je m’attendais à trouver dans le package de Warren.

Il a connu une année phénoménale lors de sa première saison en dehors de Phoenix, ajoutant plus de crédibilité à l’idée que la plupart des joueurs peuvent réussir dans de meilleures organisations. Mais l’effort de Warren (aux deux extrémités du terrain) mérite d’être aidé pour avoir aidé les Pacers à traverser la tempête sans Victor Oladipo et à s’établir en équipe de séries éliminatoires pour une autre saison.

(Si, vous savez, les séries éliminatoires ont lieu.)