Les Boston Celtics gâchent le retour de Terry Rozier, battant les Hornets 119-93

Pendant un petit moment, il semblait que "Scary" Terry était le moindre des problèmes des Boston Celtics.

La garde de deuxième année, Devonte, Graham a failli voler la vedette à la veille du retour de Terry Rozier au TD Garden, abattant cinq trois pointeurs et marquant 17 points au premier quart, menaçant de fuir le match plus tôt.

Mais les Celtics s'adapteraient dans le deuxième cadre, limitant Graham à seulement sept points au cours des deux prochains trimestres, Boston montant une soirée en carrière du swingman Jayson Tatum à la victoire.

Avec un record de 39 points en carrière et 12 planches, dont 22 points au quatrième trimestre seulement, le produit Duke a fait exploser un match serré grand ouvert avec son éruption offensive dans la dernière image.

Rozier, pour sa part, a eu un retour aux sources solide, accueilli avec des acclamations et quelques huées avant le match, et enregistrant 14 points et 4 passes décisives, si inefficaces, en 38 minutes sur un tir de 6 sur 17.

Graham fournirait l'essentiel du score des Hornets avec 23 points et 10 plats tandis que le centre vétéran Bismack Biyombo a ajouté 18 points pour faire bonne mesure. L'attaquant Miles Bridges a également récolté 15 points et 6 planches.

L'ancien général au sol de Charlotte, Kemba Walker, a inscrit 23 points sur son ancienne équipe, l'ailier Jaylen Brown a ajouté 16 points, 9 rebonds et 5 passes décisives et l'attaquant recrue Grant Williams a également inscrit 12 points pour les Celtics.

Le centre bidirectionnel adoré de Boston, Tacko Fall, a été appelé souvent et tôt encore une fois, arrivant tard dans la dernière phase après que l'attaque de Tatum au quatrième trimestre a permis au grand homme encore vert de s'enregistrer en toute sécurité.

S'inscrivant dans les chants habituels de «We want Tacko» avec une poignée de «M.V.P.», le produit UCF a réussi 4 points, 2 planches et un bloc en seulement quatre minutes de temps de jeu.

Les Boston Celtics affronteront ensuite un Toronto Raptors criblé de blessures au Canada le jour de Noël à midi HE.

