Les Boston Celtics ont la quatrième meilleure cote de titre pour un paris sportifs en ligne

Les Boston Celtics se retrouvent désormais considérés comme les quatrièmes plus susceptibles de remporter la finale de la NBA, selon le populaire paris sportif en ligne BetOnline AG, rapporte Keith Smith de Yahoo Sports.

Derrière seulement les Milwaukee Bucks (9/4 cotes), les Los Angeles Lakers (11/4 cotes) et Los Angeles Clippers (7/2 cotes), Boston se retrouve devant les Houston Rockets (12/1 cotes) et le Toronto Raptors (16/1 cotes) en cinquième et sixième place respectivement.

Selon les estimations du bookmaker en ligne, les Celtics se voient également attribuer la deuxième meilleure cote pour remporter le championnat de la Conférence de l’Est, derrière les Bucks avec une cote de 4/7 avec une chance de 5/1 de gagner l’Est.

Toronto est la prochaine avec une cote de 8/1, suivie des Miami Heat et des Philadelphia 76ers, qui ont tous les deux une cote de 10/1 pour s’imposer comme vainqueurs de la conférence.

Le jeu exceptionnel de Boston en février, stimulé par les 30,7 points de la superstar émergente Jayson Tatum, 7,9 rebonds et 3,2 passes décisives par match, peut être attribué au recalibrage des chances des Celtics de remporter une bannière ce printemps.

