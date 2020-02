Les Boston Celtics sont-ils vraiment des prétendants au titre?

Les Boston Celtics ont dépassé les attentes cette saison, mais vont-ils vraiment disputer un championnat en séries?

Il y a beaucoup de raisons de suggérer qu’ils ne le feront pas – la plus grande étant qu’ils devront passer par les meilleurs Milwaukee Bucks de la ligue pour le faire – mais il y a des arguments très convaincants à faire sur les raisons pour lesquelles ils le pourraient.

Un tel cas a été présenté par Mike Prada de SB Nation, qui a décrit un certain nombre de facteurs clés à l’appui de la thèse selon laquelle les Celtics ont une chance légitime de tout gagner s’ils continuent à jouer comme ils l’ont fait.

Notant que le consensus général des candidats se concentre sur les deux équipes de Los Angeles (les Lakers et les Clippers) ainsi que sur les Bucks, Prada souligne également que les bookmakers préfèrent même l’Utah Jazz, les Philadelphia 76ers, les Denver Nuggets et les Houston Rockets en termes de cotes du titre.

Cependant, il existe des signes convaincants que cette estimation n’est peut-être pas si bonne, Prada présentant six raisons pour lesquelles Boston devrait réellement faire partie de la conversation sérieuse des candidats.

La première de ces raisons est le calcul.

Les Celtics possèdent actuellement une note nette de +6,8, derrière les Bucks et Lakers, et notamment devant les Clippers, Rockets, 76ers, Toronto Raptors ou Miami Heat.

La métrique, qui mesure la différence entre la défense nette et l’attaque nette, a été l’un des prédicteurs les plus solides du succès en séries éliminatoires, et avec Boston parmi les équipes d’élite de cette catégorie, il est difficile de prétendre qu’elles ne devraient pas être dans l’image en se basant sur ce seul fait seul.

En parlant de ces notes offensives et défensives, ils sont dans le top cinq pour les deux, et seuls les Bucks et les Lakers le sont également. Ils se trouvent également être la seule équipe avec un record parmi les 12 premiers dans sept des huit facteurs pour gagner.

Les Celtics détiennent le deuxième record de la ligue contre des équipes avec un record de victoires à 13-9 – seul Milwaukee a plus à 12-7, et possède une note nette pire dans ces matchs (+4,4) que Boston (+4,5).

Prada note également qu’ils ont réussi à le faire malgré seulement 15 matchs avec leurs cinq meilleurs joueurs en bonne santé.

Si les mathématiques ne convainc pas, la croissance affichée par Jayson Tatum All-Star de troisième année est un autre élément de preuve, tout comme la capacité du meneur de la NBA Kemba Walker en tant que meneur de jeu synergique capable de se détendre et de laisser les Celtics les ailes marquent – ou prennent le relais lorsque son numéro est appelé.

La capacité de l’équipe à trouver des balles lâches dans des situations chaotiques – en particulier Marcus Smart – est un autre point en faveur de Boston pour Prada, tout comme le centre par comité des Celtics.

Habituellement considérée comme un inconvénient, l’approche du couteau suisse de la zone avant de Boston est présentée comme une aubaine par l’auteur de l’article, qui note les différentes compétences de Daniel Theis et Enes Kanter.

Prada minimise également l’importance du banc mince des Celtics étant donné que les rotations se raccourcissent en séries éliminatoires, suggérant “qu’ils devraient pouvoir s’en sortir même si un seul des joueurs peut jouer dans un match donné”.

Il s’agit d’un cas convaincant d’un analyste non connu pour ses lentilles teintées vertes dans son analyse de la franchise du Massachusetts, et difficile à refuser, sauf pour une catégorie clé.

Cette catégorie serait la rareté des championnats remportés par une équipe sans joueur parmi les cinq premiers, à l’exception habituelle des Pistons de Detroit 2004.

Quoi que vous pensiez de ces perspectives concurrentes, le fait que les Celtics aient au pire une chance de perforateur est un excellent point de départ avec lequel peu seraient en désaccord, quelle que soit la façon dont nous analysons les arguments ci-dessus.

Et pour une équipe vue par la plupart des analystes de contester peut-être leur médiocre bilan de 2018-2019 – une année d’attentes massives ponctuée de chaos et de déception – comme le meilleur des cas, c’est aussi un bon départ que l’on pourrait raisonnablement espérer.

