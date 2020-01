Les Brooklyn Nets abandonnent le match de la journée MLK avec les Philadelphia Sixers 117-111

Nic Claxton a fait un show dans ses 17 minutes de travail contre les 76ers, mais lui et le reste des Brooklyn Nets n’ont pas pu tenir Philadelphie à Martin Luther King, Jr. Day.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, les Sixers ont battu les Nets et ont également marqué 117 points, contre 111 à Brooklyn lundi.

Claxton a marqué 15 points, établissant un nouveau sommet en carrière dans sa jeune carrière. Il est allé 6-pour-8 depuis le sol (1-pour-2 du territoire à 3 points). La recrue des Nets a également réussi quatre rebonds et deux passes décisives.

Au cours de ses 36 dernières minutes d’action, Claxton a marqué 29 points tout en étant 13 pour 20 sur le terrain.

Spencer Dinwiddie était de nouveau en charge de l’offensive avec Kyrie Irving dehors (tiraillement des ischio-jambiers droit). Il a mené les Nets en marquant avec 22 points sur un tir de 6 pour 17.

Taurean Prince (12), Jarrett Allen (13) et Joe Harris (12) ont chacun terminé à deux chiffres. Prince (12 rebonds) et Allen (13) ont également enregistré des doubles-doubles.

En plus de Claxton, il y en avait d’autres qui sont sortis du banc de Brooklyn et ont bien joué. Caris LeVert a marqué 16 points, attrapé six rebonds et récolté six passes décisives – terminant deuxième sur les Nets dans la catégorie devant Dinwiddie (sept).

Timothe Luwawu-Cabarrot marque 12 points sur un tir parfait de 4 pour 4 (3 pour 3 sur trois, 1 pour 2 sur la ligne des lancers francs).

