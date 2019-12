Les Browns ou Raiders peuvent toujours obtenir une place en séries éliminatoires de la NFL. Voici comment

Il s'agit de la semaine 16 de la saison de la NFL, et le sort de la plupart des équipes en fin de saison est soit scellé, soit proche d'être fixé. Mais pour les Cleveland Browns et les Oakland Raiders, leurs espoirs en séries éliminatoires tiennent au plus fin des fils. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver aux équipes devant elles, mais chacune a encore une (petite) chance de réussir.

Les Browns ont été un peu déçus, compte tenu du talent qu'ils ont sur leur liste et du battage médiatique qui les entoure cette dernière intersaison. À 6-8, ils ont la garantie d'un record non gagnant pour la 12e année consécutive. Les Raiders ont également une fiche de 6-8, et bien que ce ne soit pas terrible, ils ont également perdu quatre matchs de suite – et viennent de se faire huer sur leur propre terrain!

Décomposons le tout pour voir ce que cela prendrait à l'une ou l'autre de ces deux équipes (mais pas aux deux) pour la faire miraculeusement entrer dans les séries éliminatoires.

Comment les Cleveland Browns peuvent se qualifier pour les éliminatoires

Il y a quatre choses qui doivent se produire pour que les Browns gagnent une offre de séries éliminatoires. Tout d'abord, ils doivent gagner leurs deux derniers matchs, puis les Steelers et les Titans perdent, puis les Colts doivent gagner. Voici à quoi cela ressemblerait:

Semaine 16: Browns bat les Ravens

Semaine 16: Les Steelers perdent face aux Jets

Semaine 16: Les Titans perdent face aux Saints

Semaine 16: Les colts battent les Panthers

Semaine 17: Browns bat les Bengals

Semaine 17: Les Steelers perdent face aux Ravens

Semaine 17: Les Titans s'inclinent face aux Texans

Semaine 17: Les colts battent les Jaguars

Cela mettrait les Browns, les Steelers, les Titans et les Colts dans une égalité à quatre voies 8-8. Le processus de bris d'égalité commencerait par les bris d'égalité des divisions. Dans ce scénario, les Browns gagneraient sur les Steelers car ils ont un meilleur dossier AFC North (5-1 contre 3-3). Dans l'AFC Sud, les Colts auraient un meilleur dossier divisionnaire que les Titans (4-2 contre 3-3). Étant donné que les Browns ont un meilleur dossier de conférence que les Colts (8-4 contre 6-6), Cleveland obtiendrait la place finale pour les séries éliminatoires de l'AFC.

Mais d'abord, les Browns doivent s'occuper des affaires contre Baltimore. Les Browns sont actuellement des outsiders de 10 points pour les Ravens, et même si vous ne vous en souvenez peut-être pas, Cleveland a éliminé Lamar Jackson et sa compagnie 40-25 au cours de la semaine 4. Ce sont deux équipes très différentes maintenant – les Browns ont eu tendance à se tromper direction, et les Ravens ressemblent à des prétendants légitimes au Super Bowl. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de voir ce que le deuxième tour de ce match réserve.

Comment les Oakland Raiders peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires

Comme les Browns, Oakland devrait d'abord gagner ses deux derniers matchs. Les Raiders ont également besoin des Titans et des Steelers pour perdre, des Colts pour gagner et des Browns pour perdre une fois. Voici à quoi cela ressemble:

Semaine 16: Les Raiders battent les Chargers

Semaine 16: Les Titans perdent face aux Saints

Semaine 16: Les Steelers perdent face aux Jets

Semaine 16: Les colts battent les Panthers

Semaine 16/17: Les Browns perdent face aux Ravens OU face aux Bengals

Semaine 17: Les Raiders battent les Broncos

Semaine 17: Les Titans s'inclinent face aux Texans

Semaine 17: Les Steelers perdent face aux Ravens

Semaine 17: Les colts battent les Jaguars

Si tout cela devait se produire, il en résulterait une égalité à quatre voies entre les Steelers, les Titans, les Colts et les Raiders. Les Colts assommeraient les Titans lors du bris d'égalité divisionnaire. Depuis qu'Oakland a battu Indianapolis lors de la semaine 4, cela donnerait aux Raiders le feu vert aux Colts. Les Raiders auraient alors un bris d'égalité sur les Steelers en raison de la métrique «force de la victoire» – le SOV d'Oakland est de 0,327, tandis que les Steelers sont actuellement assis à 0,308.

C’est un long plan. Les Raiders sont des outsiders de 6,5 points contre les Chargers, et les Titans sont de légers outsiders de 3 points à la Nouvelle-Orléans cette semaine. Alors que les Browns pourraient facilement perdre contre les Ravens dimanche, les Colts ont probablement les meilleures chances de faire leur part avec leurs deux derniers matchs contre les Panthers et les Jaguars.

Les Titans et les Steelers ont toujours une longueur d'avance pour la dernière place dans l'AFC. L'autre offre de joker est déjà prise – elle se terminera avec les Buffalo Bills ou les New England Patriots, qui seront tous les deux en séries éliminatoires.

Beaucoup de choses devraient aller à droite pour que les Browns ou les Raiders remportent la sixième place et ne deviennent que la 11e équipe 8-8 à avoir disputé les séries éliminatoires. Mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini.