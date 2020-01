Les Browns parient que Kevin Stefanski peut libérer la grandeur de Baker Mayfield

Les Browns ont embauché Freddie Kitchens dans l’espoir de pousser Baker Mayfield à son potentiel MVP. Au lieu de cela, une attaque écrasante de Cleveland a eu du mal avec des appels de jeu périmés, une exécution bâclée et de mauvaises décisions en route vers une 12e saison consécutive de défaite.

Maintenant, les cuisines ont disparu. Les Browns se tournent vers une étoile montante légèrement plus établie dans l’espoir de transformer leur franchise.

Cleveland devrait embaucher le coordinateur offensif des Vikings, Kevin Stefanski, comme leur nouvel entraîneur-chef. Stefanski n’a qu’un an en tant que coordinateur à plein temps à son actif à tous les niveaux d’entraîneur, mais il en a fait assez sur la touche du Minnesota pour convaincre le propriétaire de l’équipe Jimmy Haslam qu’il a assez d’un départ des cuisines inexpérimentées pour mener ses Browns à la gloire.

Vous n’avez pas à plisser les yeux trop fort pour voir comment Haslam a raison.

Qui est Kevin Stefanski?

La grosse location des Browns signifie que 2020 sera la première saison en 14 ans que Stefanski n’est pas un incontournable des Vikings. Le jeune entraîneur était un remplaçant du Minnesota après avoir joué quatre saisons à l’Université de Pennsylvanie et passé un cinquième sous l’arbre d’entraîneur d’Al Bagnoli en tant que directeur adjoint des opérations de football.

Cela l’a conduit à Minneapolis en 2006, où il a passé les trois prochaines saisons à travailler sous le titre extrêmement Dwight Schrute d’assistant de l’entraîneur-chef (Brad Childress). Alors que la roue de la tristesse des Vikings (et, parfois, de la saison régulière), la tristesse tourmenterait des entraîneurs comme Childress et Leslie Frazier avant de se contenter de Mike Zimmer, Stefanski est resté une étoile montante au sein de l’organisation. Au cours de la décennie et plus qui a suivi, il a poursuivi sa lente progression dans l’organigramme de l’équipe.

Il a d’abord fait des vagues en tant qu’entraîneur-chef potentiel de la NFL en 2018 après avoir repris les fonctions de coordinateur offensif d’un John DeFilippo licencié pour les trois derniers matchs de la saison. Les Vikings ont haussé leur score de 21,7 points par match à 26 dans une finition 2-1 sous leur nouveau joueur. Plus important encore, Kirk Cousins ​​a vu sa cote de quart augmenter de 98,4 à 107,8 dans une finition prudemment optimiste à une saison autrement perdue.

Cela a conduit à une promotion de coordonnateur intérimaire à un poste à temps plein. Cela a également conduit à un certain buzz qu’il serait le prochain embauche d’entraîneur-chef de type Sean McVay de la ligue. Les Browns sont venus renifler en 2019, interviewant même Stefanski cet hiver-là, mais l’ont finalement laissé dans les villes jumelles pour prouver qu’il pouvait transformer cette audition OC de trois matchs en une saison complète de succès pour jouer.

Pourquoi Stefanski était-il un nom si chaud?

Le curriculum vitae de 37 ans pourrait tout aussi bien avoir une seule puce:

fait que Cousins ​​valait son contrat entièrement garanti.

Stefanski était responsable d’une infraction au Minnesota qui exploitait le gros bras des Cousins ​​et éloignait le quart-arrière souvent décevant des contrôles et des pets de cerveau de la zone rouge qui avaient défini ses sept premières saisons dans la ligue. Alors qu’un départ 2-2 décevant a brièvement ébranlé sa marque, Stefanski a montré sa capacité à s’adapter à la volée en faisant de son quart-arrière vétéran l’un des passants les plus efficaces de la ligue.

Le joueur en herbe se pencha durement dans un groupe empilé de joueurs de compétence, permettant à la connexion des cousins ​​avec la menace profonde Stefon Diggs de prospérer. Stefanski a appelé le arrière-garde meurtrier Dalvin Cook pour aider à prendre la pression du jeu de passe, puis a utilisé l’espace qu’il a créé au milieu du terrain pour créer des jeux créant le chaos. Cousins ​​a lancé 162 passes de moins que l’année précédente, mais la qualité de ces passes a considérablement augmenté.

Distance parcourue par Kirk Cousins ​​par année

Les cibles de passage de Kirk Cousins



Derrière LOS



0-9 yards en aval



10-19 mètres en aval



20+ mètres



Total verges / att













Les cibles de passage de Kirk Cousins



Derrière LOS



0-9 yards en aval



10-19 mètres en aval



20+ mètres



Total verges / att















2017



17,04%



49,63%



19,81%



11,11%



7.6











2018



13,53%



57,26%



17,00%



9,57%



7.1











2019



17,57%



48,65%



14,86%



13,06%



8.1

Alors que son penchant pour les passes à l’écran a augmenté grâce à la présence de Cook en tant que receveur de passes depuis le champ arrière (53 captures et 8,3 yards par cible, ce dernier étant assez bon pour le quatrième meilleur parmi les RB), l’offensive de Stefanski a demandé aux cousins ​​d’éviter le court et l’intermédiaire. passes qui ont défini son oubliable 2018 et prennent plutôt plus de chances sur le terrain. Ça a marché comme sur des roulettes. Avec Diggs et, pendant 10 matchs de la saison régulière en raison d’une blessure, Adam Thielen surpassant les secondaires adverses, le jeu de passes Viking a grimpé en flèche.

Les cousins ​​ont établi des sommets de carrière en matière de taux de toucher des roues, de classement des passeurs et d’ajustement des années par passe. Il a établi une carrière à faible taux d’interception. À la fin de la saison, il se classerait parmi les sept meilleurs QB de la ligue dans chacune de ces catégories.

Tout cela a repoussé le Minnesota en séries éliminatoires, où Cousins ​​a dépoussiéré les Saints sur la route avec les deux plus grandes passes de sa carrière. Cela a également servi à pousser Stefanski hors du Minnesota – et à devenir entraîneur-chef des Browns.

Qu’est-ce que Stefanski peut apporter aux Browns?

Haslam prend un risque en embauchant un autre visage relativement frais avec une expérience limitée en tant que coordinateur à tous les niveaux. Mais alors que l’ancien intérimaire OC Kitchens était une location risquée destinée à maintenir la continuité de la finale 5-3 de son équipe, Stefanski apporte une expérience plus solide et une huile fraîche mais familière aux engrenages de la machine de Cleveland.

Les Vikings ont prospéré derrière un quart-arrière aux grandes armes capable de grands lancers dans le champ (Cousins), une menace profonde révolutionnaire (Diggs), un récepteur fiable qui peut remplir presque tous les rôles qui lui sont demandés (Thielen), et un arrière-garde bellwether capable de manger up 20+ porte et salant l’horloge dans la seconde moitié (Cook). Stefanski va maintenant prendre le contrôle d’une équipe des Browns avec un quart-arrière aux grosses armes capable de grands lancers dans le champ (Baker Mayfield), une menace profonde révolutionnaire (Odell Beckham Jr.), un récepteur fiable qui peut remplir presque tous les rôles qui lui sont demandés (Jarvis Landry), et un hayon bellwether capable de manger jusqu’à 20+ porte et salant l’horloge dans la seconde moitié (Nick Chubb).

Une grande partie du travail de Stefanski à Cleveland sera de garder l’un des tandems WR les plus talentueux de la ligue heureux après une saison au cours de laquelle ils ont tous deux remis en question publiquement la prise de décision des cuisines en marge. Son histoire Viking suggère que cela pourrait ne pas être un problème en 2020 – même si Landry semble mécontent de l’équipe sur les réseaux sociaux.

Diggs aurait été mécontent de son rôle dans l’offensive lors du départ 2-2 du Minnesota, puis a prospéré, mettant finalement en place la saison la plus productive de sa carrière. Dans la foulée, sa moyenne de verges par prise est passée d’un piéton de 10,0 à un 17,9 révolutionnaire. Thielen’s 2019 n’a pas été aussi productif grâce à une longue liste de blessures tenaces, mais il est toujours le gars qui est passé du produit non repéré du Minnesota State à All-Pro sous Stefanski et a eu une critique élogieuse pour son coordinateur offensif en janvier. Si quelqu’un peut équilibrer l’offensive des Browns et les transformer en une unité cohérente et terrifiante, c’est l’ancien Viking – même s’il gagne des critiques de joueurs en cours de route.

Stefanski a également joué un rôle dans la limitation du chiffre d’affaires de Cousins. Le taux d’interception du vétéran QB est passé de 2,6% à Washington à 1,5% au Minnesota. Bien sûr, une partie de cela est attribuable à sa croissance au fil du temps et à la gamme améliorée de récepteurs avec lesquels il avait affaire à Minneapolis, mais cette baisse est toujours une bonne nouvelle pour Mayfield, qui a terminé deuxième de la NFL avec 21 interceptions cet automne.

Il existe plusieurs autres problèmes qui doivent être résolus. C’est, les Browns après tout.

Le club est à la recherche d’un directeur général pour s’associer à son nouvel entraîneur-chef après s’être séparé de John Dorsey cet hiver. Stefanski devra également embaucher un coordinateur défensif capable d’élever une défense chargée de jeunes potentiels – voir des joueurs comme Myles Garrett, Larry Ogunjobi, Denzel Ward, etc. – mais toujours classé seulement 26ème dans la mesure d’efficacité pondérée de Football Outsiders. L’équipe devra réparer une ligne offensive déficiente tout en obligeant Mayfield à éliminer les bousculades sans but qui ont contribué à faire passer son taux de sacs de 4,9% en tant que recrue à 7% l’automne dernier.

Ces problèmes prendront tous du temps à être réglés, mais maintenant que Stefanski à bord de ce club peut commencer sa construction pour 2020 correctement. Les Browns ont adhéré à la tendance la plus chaude de la NFL à la fin des années 2010 lorsqu’ils ont attrapé un jeune esprit offensif brillant qui peut libérer le potentiel de la balle profonde de leur quart-arrière. La question est maintenant de savoir s’il peut travailler sa magie Kirk Cousins ​​sur Baker Mayfield – et si le reste de la liste des Browns peut être assez bon pour que cela fasse une différence.