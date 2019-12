Les Buccaneers devraient-ils re-signer Jameis Winston ou le laisser frapper à l'agence libre?

Les équipes de la NFL se répartissent en trois catégories. Il y a ces équipes qui ont établi des quarts de franchise, ces équipes qui ont des quarts avec des contrats de recrue et qui croient toujours qu'ils sont en train de construire un joueur de franchise, puis celles qui sont au milieu.

Les équipes du milieu n’ont pas d’avenir clair pour le quart-arrière. Ils ont soit des quarts vieillissants, des quarts blessés ou des vétérans qui ne sont tout simplement pas assez bons. La version la plus courante d'une équipe «intermédiaire» est celle avec un quart-arrière à la fin d'un contrat de recrue dont il n'est pas convaincu qu'il s'agit du «gars».

Une telle équipe dans cette catégorie est les Buccaneers de Tampa Bay.

Jameis Winston est un bon QB – avec un défaut GLARING

Tampa Bay a sélectionné Jameis Winston avec le premier choix au repêchage de 2015, et sa carrière a été remplie de chiffres d'affaires. De nombreux chiffres d'affaires. Au cours de ses quatre premières saisons, Winston a disputé un total de 56 matchs (commencé 54) et a lancé 58 interceptions et tâtonné 38 fois! C’est de loin le meilleur de tous les quarts durant cette période. Ça a tellement mal tourné la saison dernière qu'il a été retenu plus d'une fois pour le renfort de Ryan Fitzpatrick.

Mais, quand vous creusez un peu plus profondément, vous pouvez voir que ce n'était pas si mal. Winston avait un nombre positif de points ajoutés attendus (EPA) pour ces quatre saisons, se situant entre 10 et 14 chaque année parmi les quarts. Cela, ainsi que ses capacités naturelles, ont permis au nouvel entraîneur Bruce Arians de rester avec Winston pour cette saison pour voir où cela pourrait finir.

Le talent de Winston est parfaitement adapté à l'offensive de haut vol des Ariens. Combinez la force des bras de Winston, l'attaque de dépassement du champ aval des Ariens et le duo de récepteurs de Mike Evans et Chris Godwin, et vous obtenez une attaque puissante sur le papier. Et si vous regardez encore cette attaque passagère sur papier, elle roule.

Winston a commencé tous les matchs des Bucs cette saison. Il mène la NFL dans les verges par la passe et a 30 passes de touché. C'est bon. Mais … TOURNANTS! Encore. Pour la cinquième saison consécutive, Winston ne peut pas arrêter de retourner le ballon. Il est assis à 24 interceptions au cours de 14 matchs. Il a besoin de six autres dans les deux dernières semaines pour être le premier QB de l'histoire de la NFL avec 30 touchés et 30 interceptions. Il a également mis le ballon au sol 12 fois, cinq de ces échappés étant perdus. C'est 29 fois cette saison, il a retourné le ballon. Ce n'est pas bon. C’est difficile de gagner de cette façon.

Cependant, et c'est important, toutes les interceptions ne sont pas créées égales. Lancer des interceptions elles-mêmes n'est pas une préoccupation – vous allez retourner le ballon lorsque vous lancez beaucoup, en particulier dans le champ. Le problème avec Winston est qu'il continue de faire la même erreur, comme nous pouvons le voir ici avec les secondeurs de Drop 3:

J'ai regardé les 20 INT de Jameis Winston cette année et j'ai remarqué quelques points communs … Huit impliquaient Cover-3. (Oui, le Titans a l'air à deux profondeurs, mais la sécurité retombe). Le vert est l'itinéraire du récepteur prévu. pic.twitter.com/c2CE2PdtY7

– JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 26 novembre 2019

Ce n'est pas un problème que vous attendez d'un quart de cinquième année. Cela dit, la saison 2019 de Winston donne de l'espoir pour l'avenir.

Winston est septième dans la NFL à avoir réussi des passes qui mènent à un premier essai. Winston est 13e de l'EPA, ce qui le place en fait devant Aaron Rodgers.

En regardant toutes ses statistiques avancées, il est généralement le même gars cette saison, juste plus de chiffres d'affaires.

Alors la question devient: que font les Bucs avec Winston après cette saison?

Si Tampa Bay laisse Winston marcher, quelles sont les options pour combler ce poste? Les Bucs vont-ils avec un quart-arrière recrue au premier tour? Il n'y a que trois d'entre eux qui pourraient éventuellement commencer maintenant et ces trois – Joe Burrow, Tua Tagovailoa et Justin Herbert – seront partis au moment où les Bucs choisiront.

Tampa Bay fait-il pression pour Teddy Bridgewater, qui sera la cible n ° 1 de toute équipe à la recherche d'un quart-arrière vétéran en agence libre? Tentent-ils de rédiger un quart-arrière, de signer un vétéran et de rester coincé au milieu?

C'est trop de points d'interrogation, quand la réponse est signe Jameis Winston. Les Bucs doivent signer Winston pour un accord à court terme, mais quelque chose qui satisfait les deux parties. Winston obtient de l'argent garanti, probablement deux saisons, et les Bucs ne sont pas liés à lui pour le long terme. Et la principale raison pour laquelle je le signe est Bruce Arians.

Arians est un murmure quart-arrière. En dehors d'Andy Reid, personne n'a été meilleur pour développer des quarts au cours des 20 dernières saisons. Et nous voyons le développement se produire cette saison. Winston terminera avec près de 40 touchés et 5 000 verges. Oui, les chiffres d'affaires sont mauvais et oui, les Ariens doivent espérer que dans une deuxième saison dans cette infraction, Winston réduira ses erreurs. Est-il naïf de croire que cela se produira? Bien sûr. En 5e année, vous êtes qui vous êtes.

Mais les Bucs n'ont pas de meilleure option, à mon avis. Winston est sans doute aussi bon que les options d'agent libre et le projet n'est pas chargé de choix de quart-arrière sûrs. Je dois croire que les Ariens peuvent travailler sa magie sur Winston. Dans le meilleur des cas, Winston baisse ses interceptions de 10 la saison prochaine. Et si Winston lance pour 5000 verges, 40 touchés et 15 interceptions? Ne prenez-vous pas cela si vous êtes Tampa? Je suis.

C’est pourquoi je pense que les Bucs doivent signer à nouveau Winston.