Les Bucks, dans le cadre du repos et des blessures, tombent aux Nuggets à Denver

Milwaukee Bucks Il a terminé sa tournée de l’Ouest avec trois défaites contre les Lakers, les Suns et la nuit dernière avant Denver Nuggets par 109-95. Lors des deux derniers duels, il ne pouvait pas compter sur Giannis Antetokounmpo pour blessure et hier, Budenholzer a quitté Middleton, Lopez, DiVincenzo et Bledsoe, entre autres. Les Nuggets ont gagné facilement avec 21 points de Jamal Murray et 20 de Paul Millsap. Le meilleur des Bucks était Kyle Korver avec 23 points.

