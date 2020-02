Les Bucks, en mode imparable, détruisent les Embiid Sixers

Ce matin, l’un des duels possibles de la finale de la Conférence de l’Est a été vécu en NBA. Milwaukee Bucks J’ai reçu Philadelphia 76ers dans ce qui était un test décisif pour ceux de Joel Embiid et Ben Simmons, qui a été confronté à de nombreux doutes dans son jeu en raison de mauvais résultats. Une victoire contre la meilleure équipe de la ligue pourrait être un tournant.

Mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Les Bucks n’ont donné aucun type d’option aux Sixers qui ont dû jouer tout le match sans Simmons. La base a quitté le duel 4 minutes après le début en raison d’une douleur au dos. Les locaux en ont profité et ont été imposés à ceux de Pennsylvanie pour un résultat de 98-119 (différence de 21 points).

Ben Simmons, de Philadelphie, subira une IRM dimanche dans le bas du dos, a déclaré une source de la ligue à ESPN. Il était définitivement dans la douleur ce soir après le match contre Bucks

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 février 2020

Giannis Antetokounmpo a été en charge de diriger le match de Milwaukee. Le Grec a réalisé 31 points, 17 rebonds, 8 passes décisives, 1 buteur et 12-17 dans les tirs au champ (70,6% TC), et continue d’être positionné comme le principal favori pour soulever le prix MVP de la saison.

Khris Middleton a exercé une deuxième épée marquant 25 points, 9 rebonds et 2 passes décisives sur son score personnel. Le point culminant du banc des Bucks est venu de la main de Robin Lopez, qui en 18 minutes a obtenu 12 points.

A Philadelphie, avant l’absence pendant pratiquement tout le match de Ben Simmons, c’est Embiid qui devait porter tout le poids de l’équipe. Le Camerounais a été le meilleur de lui, mais il n’a pas réalisé une brillante performance: 17 points, 11 rebonds et 4 passes décisives.

De cette façon, Milwaukee reste au sommet de l’Est avec 48 victoires et huit défaites, et les Sixers en cinquième place avec 35 victoires et 22 défaites.

