Les Bucks expliquent clairement aux Raptors qui règnent à l’Est

Victoire de Milwaukee Bucks au Canada avant Toronto Raptors 108-97 dans un duel qui a affronté les deux meilleures équipes de la Conférence Est et a clairement indiqué laquelle était la meilleure. Le match a éclaté au troisième quart avec un dossier partiel de 34-19 pour ceux du Wisconsin que les Canadiens ne savaient pas comment surmonter.

Le meilleur buteur des Bucks était Khris Middleton avec 22 points. Giannis Antetokounmpo Il a terminé le duel avec 19 points (5 sur 14 dans les tirs au champ), 19 rebonds et 8 passes décisives. Eric Bledsoe a ajouté 17 unités et Brook López a contribué 15 points et 5 blocs.

Chez les Raptors, Pascal Siakam était le meilleur avec 22 points. Fred VanVleet a contribué 14 unités, OG Anunoby a contribué 11 et Boucher et Davis ont contribué 10 points de la banque. Serge Ibaka a joué l’un de ses pires matchs de la saison. Il est resté à 5 points après avoir échoué 13 des 15 tirs qu’il a essayés et échoué 9 des 10 triplets qu’il a faits.

Cette victoire des Bucks confirme ce qui était déjà connu, que les Bucks vont terminer premiers de la Conférence Est. Il y a déjà 8 jeux d’avantage qui ont sur les Raptors, qui à leur tour voient comment les Celtics l’approchent par derrière après cette défaite (ils ont un match et demi). Derrière, apparaît le Heat, et un peu plus loin du combat qui semble être entre Raptors et Celtics pour cette deuxième place juteuse à l’Est.

