Les Bucks pourraient aussi avoir le meilleur banc de la NBA

Le moteur de la meilleure équipe de la NBA est Giannis Antetokounmpo, un favori des glissements de terrain pour remporter son deuxième MVP consécutif qui domine à une vitesse sans précédent qui défie la compréhension.

Les Milwaukee Bucks ont passé au moins les 18 derniers mois à accumuler des pièces spécifiquement conçues pour le soutenir, au sein d’un système conçu pour canaliser l’agression implacable d’Antetokounmpo de certaines des manières les plus efficaces que le basket-ball ait jamais vues.

Mais l’intrigue secondaire qui distingue Milwaukee de tous les autres prétendants a lieu lorsque Giannis et son compatriote All-Star Khris Middleton ne sont pas dans le match. Il y a une dualité ironique en jeu: les Bucks sont perçus comme les plus lourds, mais ils ont également le meilleur banc de la ligue, avec un score net qui est plus du double de ce qu’il était la saison dernière.

Mike Budenholzer déploie stratégiquement des files d’attente qui ne présentent pas Antetokounmpo ou Middleton tôt et souvent; ils surclassent leurs adversaires de 3,4 points pour 100 possessions – une marge comparable aux Houston Rockets et Denver Nuggets. D’une manière ou d’une autre, leur pourcentage de buts sur le terrain augmente, avec une note offensive et défensive qui plane près du top 10. C’est presque comme si Quentin Tarentino coupait 45 minutes de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sur le temps d’écran de Once Upon a Time … à Hollywood et toujours a obtenu 10 nominations aux Oscars.

Ce qui se passe est loin d’être courant, surtout au cours d’une saison définie par d’excellents duos dynamiques que la plupart des entraîneurs sont obligés d’étaler. Les Los Angeles Lakers sont le seul autre concurrent à tenir la tête hors de l’eau lorsque leurs deux meilleurs joueurs ne sont pas sur le terrain, mais la différence entre les deux équipes est que LA ne fait pas son possible pour asseoir Anthony Davis et LeBron James en même temps, et a passé deux fois moins de biens sans déchets sans les deux sur le sol. Leur succès est un sous-produit de minutes de petite taille qui inclut des jeux où l’un de Davis ou LeBron n’a pas joué du tout, avec une chance à trois points saupoudrée sur le dessus.

Autre part:

– Les Los Angeles Clippers sont, en dépit d’avoir deux candidats au sixième homme de l’année, exactement dans la moyenne lorsque Paul George et Kawhi Leonard ne sont pas dans le match.

– Les Houston Rockets sont mauvais quand Russell Westbrook et James Harden sont assis.

– Les Utah Jazz sont anémiques sans Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

– Les Philadelphia 76ers s’effondrent sans Joel Embiid et Ben Simmons.

– Les Denver Nuggets ne peuvent pas marquer ou défendre sans Nikola Jokic et Jamal Murray.

Le composant surprenant ici est que tous les acteurs ont été installés pour tourner autour de Giannis, on pourrait s’attendre à ce qu’ils sortent de l’orbite lorsque lui et Middleton se reposent. Ces deux-là demandent des équipes doubles et le type d’attention suscité par quelques privilégiés de la ligue. Au lieu de cela, les Bucks finissent leur chemin à travers les possessions avec la même identité défensive «protéger le panier et ne pas fouler» qui relance ensuite un écosystème offensif désintéressé. Les équipes adverses qui sont soulagées de voir Giannis et Middleton sur le banc sont mortes avant de savoir ce qui les a frappées.

“Notre gamme est tellement folle”, a déclaré l’aile des Bucks, Sterling Brown, à SB Nation. “J’ai l’impression que nous avons la formation la plus profonde de la ligue.”

La plupart des personnages sont reconnaissables. Kyle Korver, Robin Lopez, George Hill et Ersan Ilyasova sont des vétérans bien établis qui savent ce qu’ils font et ne se soucient pas des distinctions individuelles. Mais il y a un coup de fouet supplémentaire fourni par Donte DiVincenzo, Brown et Pat Connaughton qui ajoute une énergie nécessaire aux deux côtés du ballon. À la toute fin du banc, D.J. Wilson et Dragan Bender, deux jeunes grands, compétents et polyvalents qui glissent dans le plan de Milwaukee lorsque des blessures les appellent à le faire.

C’est drôle: ces joueurs ont été ciblés par la confiance de Milwaukee parce qu’ils complètent Giannis (et, dans une moindre mesure, Middleton). Ils le font tous, mais ont sans doute été encore plus prolifiques sans lui. C’est presque un heureux accident. Lorsque Giannis est sur le banc, Brown, DiVincenzo, Korver, Robin Lopez et Ilyasova voient tous leur pic de pourcentage de tir réel. Hill’s tombe de 69,9 avec Giannis à un 66,5 encore incroyablement impressionnant sans lui.

(Encadré: Hill marque en moyenne plus de points par tentative de tir que tous les autres gardes qui ont joué au moins 300 minutes cette saison, et un lancer de pièce littéral peut déterminer si son un pull-up trois par match entrera. C’est une boule de feu qui mérite le sixième Considéré comme l’homme de l’année et pourrait même être le troisième meilleur joueur de Milwaukee dans les séries éliminatoires de cette année. Une saison incroyable à ce jour.)

C’est une philosophie des San Antonio Spurs qui repose sur la confiance. Budenholzer croit en tout le monde sur sa liste et place son argent là où se trouve sa bouche en les laissant tous jouer ensemble dans le cadre de sa rotation. Selon PBPStats.com, les Bucks sont cinquième du pourcentage de leurs possessions avec zéro partant au sol, malgré le fait qu’ils effacent l’autre équipe lorsque les cinq ou même quatre partants sont dans le match.

“Je pensais que lorsque nous étions à Atlanta, c’était l’une des grandes forces de Bud”, a déclaré l’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Kenny Atkinson, qui a passé trois ans dans le personnel de Budenholzer. «Il n’avait aucun scrupule, qu’un gars se repose ou que les gars soient absents, que ces autres gars, 11, 12, 13, 14, 15, 16, A) ils étaient prêts à jouer, B) il leur faisait confiance et leur donnait des opportunités . Vous voyez ce qu’il fait avec Giannis et ces premiers gars. S’ils ont plus de 15 ans, la plupart des entraîneurs diront: «Je dois garder mes meilleurs joueurs.» Je pense que Bud dit «Non, je fais confiance à ces gars-là. Je fais confiance à toute la liste. »»

Il y a de nombreux avantages à ne pas avoir à garder au moins un All-Star sur le terrain en tout temps. Éviter le surmenage est un gros problème. Giannis affiche en moyenne un record d’équipe de 30,6 minutes par match tandis que Middleton est à 28,4.

“De toute évidence, cela permet à leurs gars principaux de prendre davantage soin de leur corps et de penser au long terme et à ce qui se passe, donc je suis évidemment d’accord avec cette philosophie”, a déclaré Atkinson. “Ce n’est pas toujours possible selon la liste que vous avez, mais c’est vraiment une façon intelligente d’aborder l’utilisation de votre liste et il le fait mieux que quiconque.”

Un autre avantage est de permettre aux Bucks de s’emparer des unités de banc adverses avec plus de talent qu’elles ne sont censées en gérer. Dernièrement, un bon exemple de cela se produit vers le début du deuxième trimestre, lorsque chaque équipe mélange généralement un équilibre égal de démarreurs et de réserves. (Par exemple. Parfois, une étoile sera sur le terrain avec quatre joueurs de banc.)

Mais Milwaukee a plutôt déployé ses cinq départs – avec Korver au lieu de Wes Matthews – et les a laissés se régaler de deuxièmes unités. C’est injuste et explique en partie pourquoi les Bucks sont la meilleure équipe du deuxième trimestre de la ligue.

Toutes les files d’attente qui n’ont pas Middleton ou Giannis ne sont pas nulles les trois autres partants, mais la plupart le sont. Et en eux, tout le monde peut tirer. Tous sont des défenseurs compétents. Ils travaillent ensemble avec un mouvement constant du corps et de la balle qui fusionne avec une touche d’interaction intelligente qui ne cesse de tirer parti de la gravité acquise à l’origine pour faciliter la vie de Giannis.

C’est une attaque maigre et polychrome qui frappe de tous les côtés. Bouchez un trou et l’eau commence à jaillir encore plus fort ailleurs sur le mur.

«Je pense que dans la motion et les différentes choses que nous faisons offensivement, ils développent une sorte de compréhension, de conscience mutuelle et de petites nuances qu’ils font seuls ou, espérons-le, nous aidons un peu », a déclaré Budenholzer. “Ils ont été bons.”

Korver, en particulier, doit être tenu en compte à tout moment; alors qu’il flotte sur le sol, son mouvement est suivi sur chaque possession, au profit des quatre coéquipiers. Regardez comment Jordan Clarkson se retire de ce jeu en défendant un simple pick-and-roll entre Hill et Lopez parce qu’il est à l’image de Korver. Puis, une fois que Lopez est entré dans son mouvement de rotation, Kevin Porter se souvient soudain de Connaughton dans le coin. L’infraction est l’espacement et l’espacement est une infraction.

Ils aiment courir Korver sur des écrans décalés, où il commencera dans le coin, puis courra jusqu’au sommet de l’arc pour une dague de capture et de tir.

Même quand ce n’est pas l’exécution offensive la plus serrée, la gravité de Korver fait paniquer les défenses. Et aidez les défenseurs à savoir que leur propre homme est une menace de repérage qui reste immobile sur le périmètre, donc personne ne sait quand il est acceptable de faire demi-tour.

Le premier objectif dans la plupart des possessions est de travailler le ballon côte à côte et de forcer la défense à s’aplatir.

La partie la plus frustrante de défendre cela est la façon dont les Bucks sont audibles en une fraction de seconde à une variation différente. C’est un jeu de chat et de souris que la défense gagne rarement:

Dans l’ensemble, ils évoluent constamment avec une volatilité précise qui ne peut pas vraiment être planifiée pour s’arrêter. Ici, juste avant la séparation d’Ilyasova pour un lay-up, Kemba Walker pense qu’il doit passer à Connaughton, tandis que Rob Williams est (peut-être un peu trop) inquiet pour Lopez sur l’aile opposée.

Regardez à quel point tout le monde est confus sur les Chicago Bulls avant que Connaughton ne remette en cause la faute de Korver. C’est comme si personne d’autre n’était dans le gymnase:

Ils. Jamais. Arrêtez. En mouvement.

En défense, le banc de Milwaukee applique les mêmes principes suivis par les partants. Ils protègent la peinture en affaissant considérablement les non-tireurs qui insistent pour se tenir derrière la ligne des trois points. La façon dont ils protègent le pick-and-roll dépend techniquement de la confrontation, mais contre une grande majorité de tandems, ils abandonneront le gros et se battront sur l’écran. Ce processus de réflexion s’applique également aux transferts de dribble.

Voici Zach LaVine se recroquevillant en un, pensant à tort que Dragan Bender sera occupé par le rôle de Cristiano Felicio. Il conduit dans une foule au lieu de le donner à Kris Dunn, qui tire 27,8% de l’aile droite cette saison, et est délibérément laissé tout seul.

Les Bucks sont toujours bien meilleurs lorsque Giannis et / ou Middleton sont sur le terrain, mais il est franchement bizarre de voir à quelle fréquence ces unités tout-banc réduisent les déficits et étendent les pistes aussi régulièrement qu’elles l’ont fait. Des trucs comme ça ne sont pas censés se produire, et leur succès inattendu est une aubaine énorme pour une équipe qui n’en a même pas besoin.

Tout le monde veut être les Spurs. Il était une fois, les Hawks de Budenholzer étaient la chose la plus proche, se faisant même rebaptiser «Spurs East» quand ils ont parcouru leur conférence au milieu de la décennie. Mais la façon dont ces Bucks regardent, jouent et sacrifient et soutiennent leur meilleur joueur est la reproduction la plus semblable depuis la retraite de Tim Duncan. C’est une formule éprouvée que Budenholzer a pu constater de première main.

Aussi indéniablement critiques que Giannis et Middleton le soient pour que les Bucks remportent leur premier championnat en 50 ans, obtenir l’adhésion générale de tous les membres de la liste est ce qui les a transformés en un favori prohibitif. La meilleure équipe pourrait non seulement avoir le meilleur joueur de la NBA, mais aussi son meilleur banc. C’est pétrifiant.