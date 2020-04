Les Bulls auraient choisi Olajuwon sur la Jordanie lors du repêchage de 1984

L’ancien directeur général des Bulls, Rod Thorn, qui a sélectionné Michael Jordan n ° 3 au classement général lors du repêchage de 1984 de la NBA, a déclaré que Chicago aurait choisi le légendaire centre des Rockets Hakeem Olajuwon plutôt que la Jordanie s’ils en avaient eu la chance.

Thorn a été directeur général des Bulls de 1978 à 1985.

Dans une interview au documentaire «The Last Dance» de dimanche sur ESPN concernant Jordan et les Chicago Bulls des années 1990, Thorn a déclaré:

Olajuwon aurait été le premier par quiconque a choisi, y compris moi.

Les Bulls ont presque eu la chance. Lors de la saison précédente de 1983-1984, les Bulls étaient allés de 27 à 55, tandis que les Rockets avaient deux matchs de mieux à 29-53.

Mais à l’époque, avant que le système de loterie de la NBA n’ait vu le jour, la ligue a décidé de son premier choix de draft via un échange de pièces entre l’équipe avec le pire record de la Conférence de l’Ouest et l’équipe correspondante avec la pire note de la Conférence de l’Est.

Les Indiana Pacers, dont le choix de 1984 avait déjà été échangé à Portland, étaient un match pire que Chicago à 26-56. Cela signifiait qu’ils étaient dans un tirage au sort avec les Rockets, plutôt que les Bulls. Houston a remporté le flip et a remporté Olajuwon, tandis que les Trail Blazers ont tristement célèbre Sam Bowie avec le choix numéro 2. Cela a laissé Jordan disponible au n ° 3 pour les Bulls.

En fait, tout le monde sauf les Blazers s’est retrouvé heureux. Jordan et Olajuwon ont remporté plusieurs championnats et ont finalement été intronisés au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

La Jordanie a récolté en moyenne 30,1 points (49,7% FG), 6,2 rebonds et 5,3 interceptions par match sur 15 saisons NBA, tandis qu’Olajuwon a récolté 21,8 points, 11,1 rebonds et 3,1 blocs par match en 18 saisons. Entre eux deux, Jordan et Olajuwon se sont combinés pour huit titres consécutifs (et chacun accompagnant le prix MVP des finales NBA) de 1991 à 1998.

