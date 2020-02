Les Bulls de Michael Jordan étaient plus cool que n’importe quel groupe de rock – The Athletic

CHICAGO – Les Bulls venaient dans la banlieue de Washington D.C.pour jouer les Bullets en 1990, peut-être 91, c’est difficile à retenir. Le directeur des relations publiques de l’équipe, Tim Hallam, a appris que la princesse héritière d’Arabie saoudite, qui avait une suite dans l’arène des Bullets, voulait une audience avec Michael Jordan avant ou après le match. Hallam a transmis la demande à la Jordanie.

Jordan a dit merci, mais non merci et Hallam a relayé le message.

Mais, vint la réponse surprise, c’était la princesse héritière d’Arabie saoudite!

Fatigué du monde au-delà de ses années, répondit Hallam, il y a une princesse héritière dans chaque ville où nous allons.

Si vous essayez d’expliquer aux gens à quoi ressemblaient les Chicago Bulls sur le terrain alors qu’ils montaient au sommet de la NBA et remportaient six titres – en trois temps différents – sur une période de huit ans entre 1990 et 1998, vous pouvez souligner leur incroyable défense d’équipe, leur savoir-faire, leur rapidité. Vous remarquerez …

.