Les Bulls interviewent Karnisovas et Colangelo

Bien que la saison NBA ne soit pas officiellement terminée et que l’on ne sache pas s’il y aura d’autres matchs de la saison 2019/20, certaines équipes ont commencé à travailler sur l’avenir des franchises, en particulier celles qui n’allaient pas se qualifier pour les éliminatoires. de toute façon. L’un d’eux comprend Chicago Bulls, qui serait intéressé à remplacer le duo de Gar Forman et John Paxson qui dirigent la franchise et de mettre de nouvelles personnes en charge.

Parmi les multiples interviewés, le premier qui a pu approcher les Chicago Bulls est Arturas Karnisovas. L’ancien joueur de Barcelone occupe actuellement le rôle de directeur général des Denver Nuggets et ne quitterait ce poste dans une équipe rivale que s’il était nommé avec le vice-président exécutif des opérations de basket-ball, un poste plus élevé qui lui permettrait de nommer le directeur général lui-même et le reste de l’équipe. personnel disponible. Son interview a fait forte impression sur la franchise et quand tout redevient normal, il pourrait bientôt changer de conférence et d’emploi.

Le directeur général de Denver, Arturas Karnisovas, a fait forte impression sur les Bulls dans le processus de la franchise pour un nouveau haut dirigeant du basket-ball, selon des sources à ESPN. Ces conversations se poursuivent. https://t.co/xQnWi4r0EE

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 avril 2020

Un autre qui a été interviewé et qui a de l’expérience dans la ligue est le controversé Bryan Colangelo. L’ancien président des opérations des Philadelphia 76ers, qui enregistre également des étapes pour les Toronto Raptors et les Phoenix Suns (architecte du Mike D’Antoni run & gun) est hors de la ligue depuis son célèbre épisode avec les tweets critiquant Joel Embiid , mais à Chicago, ils se sont intéressés à ses services.

Il convient de rappeler que le duo GarPax, comme les fans le savent, est largement condamné pour son inefficacité à reconstruire une équipe qui a eu plusieurs choix au premier tour mais qui ont été gaspillés et où la culture de travail n’est pas enviable. Reste à savoir si ces nouveaux noms finiront par arriver et que les heures de gloire reviendront dans la cité du vent.

