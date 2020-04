Les Bulls n’avaient pas Michael Jordan comme premier choix

Avec la première de “The Last Dance”, le basket des années 80 et 90 est de retour sous les projecteurs, principalement basé sur ce que Chicago Bulls par Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson et compagnie. Il est généralement situé au début de cette période en 1984, lorsque MJ a été choisi par les Bulls avec le choix 3 du premier tour. Cependant, cela ne se produit presque pas et l’histoire aurait pu être très différente.

Cela a été déclaré Red Thorn, qui a été le directeur général des Bulls en 1984 et a été l’homme avec la décision finale sur qui rédiger. Jordan est venu en NBA après avoir terminé sa période universitaire et sur le point de jouer aux Jeux olympiques, mais personne ne pensait qu’il était la meilleure perspective, mais que toutes les lumières pointaient vers Hakeem Olajuwon. Cette pensée était également dans l’esprit de Thorn, qui dans le documentaire a déclaré que “Olajuwon aurait été le premier choix de quiconque il a choisi, y compris moi.”

Après avoir vu comment deux centres comme Hakeem Olajuwon et Sam Bowie ont été choisis, les Bulls du troisième choix ont choisi la Jordanie, malgré le fait que la franchise cherchait un centre. Même cette nuit-là du repêchage, Thorn a déclaré que “nous souhaitons que Jordan ait sept pieds, mais ce n’est tout simplement pas le cas”, rappelant qu’à cette époque, la hauteur était essentielle pour jouer dans la NBA.

Après le repêchage, Jordan est sorti aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, remportant la médaille d’or et commençant à gagner en popularité auprès des Américains. Après la première saison de MJ, Thorn a été licencié et à sa place est venu Jerry Krause, l’architecte et le pire ennemi de l’équipe qui a amené Jordan à la gloire ultime du basket-ball.

