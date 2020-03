Les Bulls remportent le Mavs d’un Doncic refusé avec triple

Victoire de Chicago Bulls avant Dallas Mavericks par 109-107 dans un duel qui semblait avoir remporté le United Center mais qui s’est compliqué ces derniers temps.

Ils avaient un avantage de 8 points à 25 secondes de la fin du duel (99-107), mais après plusieurs échecs en attaque et lancers francs et deux triples de Finney-Smith, les Mavs ont atteint un point à 4,9 secondes de la fin. Wendell Carter a pris un coup franc et Luka Doncic Il avait un tir du centre du terrain pour donner sa victoire, mais n’a pas pu marquer le terrain. Douloureuse défaite des Mavs devant une équipe au bas de la table qui laisse le Dallas septième à l’Est à quelque distance de ses rivaux pour les nobles positions de la Conférence.

Le meilleur buteur des Bulls était Adam Mokoka avec 19 points. Otto Porter Jr. a marqué 18 unités et Denzel Valentine a contribué 17 points. Dans les Mavs, le meilleur buteur était Tim Hardaway Jr. avec 26 points. Luka Doncic a joué un jeu lâche sur le terrain: 23 points et 8 sur 20 sur les tirs au champ. Il était particulièrement mauvais dans le coup de trois (1 sur 8). Il a terminé son match avec 9 passes décisives. Kristaps Porzingis, le joueur de la semaine dans l’Est, n’a pas joué en raison d’une blessure, et que les Mavs ont remarqué (et beaucoup).

