Les cas de coronavirus NBA progressent favorablement

Aujourd’hui mercredi 1er avril est la troisième semaine complète sans NBA depuis cette nuit Rudy gobert Il a été testé positif pour le coronavirus avant le match contre l’Oklahoma City Thunder. Depuis lors, la situation aux États-Unis s’est aggravée de façon exponentielle, mais pas pour tout le monde.

Après que Sean Marks, directeur général des Brooklyn Nets, a confirmé que les quatre joueurs de son équipe qui avaient été infectés (dont Kevin Durant) ont été libérés, la communauté NBA peut “célébrer” que tous les joueurs et Certaines parties du personnel de la ligue qui se sont révélées positives se sont rétablies et aucun décès n’a été constaté.

Après que quatre joueurs ont été testés positifs pour COVID-19, Sean Marks dit que tous les joueurs des Nets sont désormais exempts de COVID-19.

L’ensemble du groupe itinérant a terminé l’isolement de la maison de 14 jours. Ils pratiquent toujours la distanciation sociale.

– Malika Andrews (@malika_andrews) 1 avril 2020

En plus des cas de Brooklyn mentionnés, les deux joueurs des Lakers dont les noms ne sont pas sortis, Marcus Smart des Celtics, Donovan Mitchell et Gobert lui-même de l’Utah Jazz et Christian Wood des Detroit Pistons ont été libérés et sont en parfait état, alors qu’aucune nouvelle information n’a été publiée sur les quatre membres des Philadelphia 76ers et James Dolan, propriétaire des Knicks, également porteurs du virus.

Au milieu de cette situation, il est plus que clair que la reprise de la NBA ne fait pas partie des priorités mondiales mais elle ne devrait pas non plus se produire prochainement. Pour l’instant, il faut s’attendre à ce que le monde souffre le moins possible des conséquences de cette pandémie et qu’il sera bientôt possible de retrouver une vie normale, notamment en profitant du meilleur basket du monde et en parfait état.

