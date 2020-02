Les Cavaliers donnent un coup de pied à John Beilein et JB Bickerstaff sera le remplaçant

Les Cavaliers de Cleveland n’ont plus attendu pour accepter que le pari de l’entraîneur universitaire, John Beilein qu’ils ont joué en début de saison, échoué complètement.

19/02/2020

À 17:49

CET

L’entraîneur vétéran de 67 ans, qui venait de l’Université du Michigan, a à peine enduré en position de moyenne saison, après ont signé un contrat de cinq saisons, pour environ quatre millions de dollars par an.

Beilein, sans expérience préalable dans la NBA, n’a pas réussi à se connecter avec ses joueurs ou à ajuster ses systèmes de jeu, provenant du basket-ball universitaire au domaine professionnel Les joueurs n’étaient pas non plus à l’aise étant donné qu’il les traitait comme des jeunes, des athlètes universitaires au lieu de professionnels.

Cavaliers sans but

Beilein Il devient le troisième entraîneur au cours des 30 dernières années dans la NBA, qui arrive en tant que partant dans la Ligue et n’occupe pas le poste plus de la moitié de la saison. Les précédents étaient Randy Ayers (Philadelphie, saison 2003-04) et Jerry Tarkanian (San Antonio, campagne 1992-93).

Les Cavaliers, avec le pire record de la Conférence Ouest et le deuxième pire de la Ligue (14-40), ne battant que les Warriors (12-43), Ils n’avaient pas d’autre choix que de renverser la situation, et ce mercredi, l’équipe accueillera l’un des assistants, ayant une expérience dans leà la NBA en tant que J.B. Bickerstaff

Bickestaff a ajouté cette campagne aux Cavaliers, envisageant de prendre le relais à l’avenir, mais la situation s’est précipitée et assumera déjà tous les gallons jusqu’à la fin de la saison

Beilein, avec un record univresitaire de 571 victoires par 325 défaites – il est arrivé à Cleveland dans le but de travailler avec une jeune équipe, dans la restructuration de la franchise, bien qu’il n’ait jamais gagné la confiance de l’équipe et l’adresse a été forcée de le remplacer.

