Les Cavaliers préparent le départ de John Beilein

L’une des expériences dans le domaine des entraîneurs qui a empiré cette saison a été l’embauche de John Beilein être l’entraîneur du Cavaliers de Cleveland. Légende de la NCAA et de l’Université du Michigan, l’entraîneur de 66 ans a décidé de faire le saut dans la meilleure ligue de basket-ball du monde, mais un peu plus de six mois après avoir pris le pouvoir, son temps dans la franchise de l’Ohio s’épuiserait.

Comme Shams Charania a mis à jour son rapport, Beilein s’est entretenu avec la direction des Cavaliers et bien qu’il ne sache pas encore quand il le sera, le coach quittera bientôt son poste. La première option marque que son départ aurait lieu en ce moment et qu’il ne mènera plus un match, tandis que la seconde informe que Beilein continuera jusqu’à la fin de la saison, puis démissionnera et donnera la chance aux Cavaliers d’avoir un nouvel entraîneur. .

Mise à jour de l’histoire avec @ ByJasonLloyd / @ kelseyyrusso: selon les sources, John Beilein de Cavs s’adressant au propriétaire Dan Gilbert lundi, et que ce soit cette semaine ou à la fin de la saison, Beilein devrait être en train de devenir entraîneur-chef. https://t.co/bEEoCJrito

– Shams Charania (@ShamsCharania) 17 février 2020

Il convient de noter que depuis le début de la saison, Beilein a eu beaucoup de mal à être sur la même longueur d’onde que les joueurs, qui l’ont accusé d’utiliser des méthodes universitaires inutiles pour la NBA. Des joueurs comme Kevin Love ont montré leur mécontentement même publiquement et la mauvaise marche de l’équipe est un facteur aggravant pour l’entraîneur et la franchise pour savoir comment fermer la scène.

Il convient de rappeler que Beilein avait signé un contrat de cinq ans avec les Cavaliers lors de l’intersaison 2019. Cependant, moins d’une saison après cela, votre départ n’est qu’une question de temps.

.