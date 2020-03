Les Cavs compliquent la 2e position de l’Occident aux Nuggets après les avoir battus 102-104

Cavaliers Clelevand a réussi à battre l’une des meilleures équipes de la saison ce matin, Denver Nuggets. La franchise Ohio a été imposée à la franchise Colorado pour un résultat de 102-104, avec Kevin Love comme propriétaire et seigneur du match (MVP avec 27 points, 6 rebonds et 3 passes décisives).

A noter également la performance de Collin Sexton (25 points, 6 rebonds et 5 passes décisives). A Denver, match Nikola Jokic médiocre avec 8 points, 8 rebonds et 8 passes décisives Le meilleur de Michael Malone a été Will Barton avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.

Cette défaite rend difficile pour les Nuggets de se battre pour la 2ème position de la Conférence Ouest. Une victoire des Los Angeles Clippers dans le derby contre les Lakers (20h30, Movistar +, dimanche de la NBA) permettrait à Doc Rivers de se séparer de près de 3 matchs.

La bataille de Los Angeles

Clippers – Lakers, dimanche à 20h30 au Movistar Sports. #NBASundays pic.twitter.com/3JUfUoIb5A

– NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 6 mars 2020

.