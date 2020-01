Les Celtics accueillent Suns à Aron Baynes de retour au TD Garden

Les 27-13 Boston Celtics affronteront les 17-24 Phoenix Suns au TD Garden le samedi 18 janvier à 19 h HE.

Les Suns, 12e, affichent une tendance à la hausse dans l’Ouest, après avoir remporté leur dernier match et six de leurs 10 derniers matchs, tandis que Boston est sur une séquence de défaites de deux matchs et n’a remporté que cinq de ses 10 derniers matchs.

Phoenix sera sans centre Frank Kaminsky, mis à l’écart par une fracture de stress au genou gauche et l’attaquant Kelly Oubre, qui a une commotion cérébrale.

L’attaquant recrue Cam Johnson est également discutable avec une ecchymose quadruple droite.

Boston sera privé du grand homme Robert Williams III, qui restera assis au moins jusqu’au All-Star Weekend avec un œdème de l’os de la hanche gauche, et de l’aile Jaylen Brown, qui s’assiéra pour reposer son pouce foulé.

Les Celtics pourraient également se passer du garde Kemba Walker (genou), du garde de réserve Marcus Smart (cheville) et du centre Daniel Theis (genou), mais cette dernière paire est plus susceptible qu’improbable de tenter le coup.

Ce sera l’ancien centre des Celtics Aron Baynes pour la première fois dans le jardin depuis qu’il a été transféré à Phoenix au cours de l’été, mais il faudra un effort majeur de son club pour voler une victoire sur la route, la plupart des paris sportifs en ligne accordant à Boston un écart de -6,5.

