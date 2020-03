Les Celtics accueillent une franchise Jazz en quête de vengeance

Les 42-19 Boston Celtics accueillent le Uah Jazz 39-22 au TD Garden alors qu’ils tentent de couper la séquence de victoires de trois matchs de l’Utah et de rétablir la leur.

Après s’être remis d’un effondrement embarrassant contre les Brooklyn Nets plus tôt dans la semaine avec une victoire âprement disputée contre un fougueux Cleveland Cavaliers le 4 mars, les Celtics feront face à une dangereuse équipe de la Conférence de l’Ouest qui veut se venger de la victoire que Boston leur a imposée à Salt Lake City.

Ils n’ont pas perdu un match depuis la dernière partie des deux équipes, et les deux franchises ont remporté six de leurs quatre derniers matchs.

Boston sera privé du tireur Jaylen Brown (ischio-jambiers) et de l’attaquant Gordon Hayward (genou) alors qu’ils se remettent tous les deux des blessures subies lors de la défaite à Brooklyn, mais récupérera le meneur des étoiles Kemba Walker.

L’Utah sera effectivement en pleine santé avec seulement le garde de réserve Nigel Williams-Goss (quad) susceptible de participer au concours.

L’avantage de la santé clairement dans la cour de Jazz, le jeu devrait être serré. Boston devrait bénéficier d’un coup de pouce de la part du public, et a probablement encore l’avantage du talent avec l’attaquant des étoiles Jayson Tatum et Walker disponibles.

Les Celtics devraient repartir avec la victoire tant qu’ils jouent ensemble tôt et souvent, et obtiennent même un éclat de la production du banc contre les Cavs plus tôt dans la semaine.

La plupart des paris sportifs en ligne sont d’accord, avec un écart moyen de -2,5 pour Boston.

