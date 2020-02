Les Celtics attaquent Capela alors que Houston a fait face aux Hawks dans un accord à 4 équipes

Les Boston Celtics ne sont pas en lice pour échanger avec le centre des Houston Rockets, Clint Capela, qui se dirige maintenant vers les Hawks d’Atlanta dans le cadre d’un échange à succès par quatre équipes, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN et The Athletic’s Shams Charania.

Boston avait été lié plus tôt dans la semaine à la grosse jante, et aurait pu demander au joueur de contracter et de rédiger des actifs pour entrer dans le mix, mais a finalement réussi quand il est venu le temps de tirer sur la gâchette de tout accord.

Adam Himmelsbach du Boston Globe rapporte que les Rockets avaient entamé les négociations commerciales, mais Boston a reculé au prix demandé initial, qui n’a jamais baissé.

Au lieu de cela, un échange rare de quatre équipes enverra Capela à Atlanta avec le centre vétéran Nene Hilario, les Timberwolves du Minnesota débarqueront le garde Malik Beasley, le grand homme Juancho Hernangomez et l’attaquant Jarred Vanderbilt des Denver Nuggets et l’aile Evan Turner des Hawks, rapporte Michael C. Wright de NBA.com.

Denver obtiendra l’aile Gerald Green (sortie pour l’année avec une fracture du pied), l’attaquant Keita Bates-Diop, l’attaquant Noah Vonleh, le meneur Shabazz Napier et un choix de deuxième ronde.

Houston recevra l’attaquant Robert Covington des Timberwolves, le centre de Jordan Bell et un choix de deuxième ronde.

Dans quelle mesure Boston avait un intérêt sérieux à acquérir les services du Hawk d’Atlanta peut-être jamais vraiment connu.

Avec Capela hors du tableau comme objectif commercial, le président de l’équipe Danny Ainge commente les Celtics qui cherchent à fortifier leur alignement avec ce que nous voyons depuis le premier grand changement de la date limite du commerce.

.