Les Celtics auront besoin de plus que de continuité pour “ ramper ” hors du cauchemar en plomb soufflé

Les Boston Celtics pourraient avoir besoin d’un peu plus que de la chance pour se sortir d’un funk récent. Les Celtics ont perdu quatre matchs de suite à domicile, interrompus seulement par une victoire non convaincante sur les Cavaliers de Cleveland sur la route.

Qu’ont-ils tous en commun? Ils sont tous dus à des pistes explosées.

Boston a battu une avance de 17 points aux Houston Rockets lors de la journée bissextile et c’est contre une équipe qui a eu son lot de difficultés. Ils ont ensuite donné une avance de 21 points aux Brooklyn Nets, qui ont profité de l’éjection de Marcus Smart pour gagner en prolongation. Puis vint le gaspillage d’une première avance de 11 points contre l’Utah Jazz, seulement pour l’emporter.

Le dernier en date était une avance de 18 points sur le Thunder d’Oklahoma City dimanche, une qui piquera, compte tenu des implications en séries éliminatoires.

Autrement dit, les Celtics auraient pu rendre les choses brûlantes pour les Raptors de Toronto, qui n’ont remporté que six de leurs 10 derniers matchs, mais ils ont eu du mal à obtenir une fiche de 5-5 lors de leurs 10 derniers matchs.

Avant ce récent tronçon, les Celtics avaient une fiche de 19-0 à domicile lorsqu’ils menaient par au moins 11 points.

“C’est un creux pour nous”, a déclaré l’attaquant des Celtics Gordon Hayward après une défaite de 105-104 contre le Thunder, selon Jay King de The Athletic. «Nous devons essayer de nous construire, de nous en sortir. Je pense que nous le retrouverons. Nous sommes toujours la même équipe. Nous devons juste nous soulever, trouver des moyens de gagner à nouveau des matchs de basket. “

Laisser ces mauvaises habitudes disparaître, cependant, prendra plus qu’une décision à l’échelle de l’équipe pour retrouver la concentration et un peu d’encouragement. Il faudra un sentiment de continuité et d’autodétermination pour sortir de cette ornière – et cela doit commencer par Kemba Walker.

Les Celtics ont été privés de Walker et Hayward pendant le dernier tronçon de la saison. Walker a raté huit des 12 matchs de l’équipe en février et il se prépare lentement à une charge de travail accrue.

Hayward a raté les deux derniers matchs avec un genou droit douloureux avant d’affronter le Thunder et il a eu du mal à déterminer sa place dans l’ordre hiérarchique avec d’autres marqueurs puissants de l’alignement. Jaylen Brown a également raté les trois derniers matchs avec une tension à la cuisse droite.

Les malheurs des Celtics peuvent être directement liés à leur personnel, mais perdre des leads a beaucoup à voir avec la concentration et le maintien de l’intensité – quelque chose que Brad Stevens a du mal à obtenir avec ses alignements.

Stevens a distribué une forte dose de Brad Wanamaker récemment, surtout au quatrième trimestre. Son talent pour les jeux défensifs lui a valu 21,9 minutes par match en février. Pourtant, l’entraîneur et le front office doivent se réunir à nouveau et trouver la meilleure façon d’aborder les 19 derniers matchs de la saison.

Stevens a exprimé son intention de ne reposer Walker que dans des affrontements décisifs le reste de la saison, espérant que sa dernière absence de cinq matchs serait la dernière en raison de son problème au genou. Mais Walker n’a pas disputé de match à plus de 50% lors de ses 10 derniers matchs avec les Celtics. Cela remonte à une soirée de 37 points contre l’Orlando Magic le 24 janvier.

Si Walker est le joueur de franchise, l’accent devrait être mis sur son épanouissement comme point focal de l’infraction. Au lieu de cela, la signature de 6 pieds max a abattu moins de 42% à chacun de ses 10 derniers matchs – un signe qu’il n’est que partiellement engagé dans cette infraction.

Bien qu’une partie de cela soit un sous-produit du système et ayant deux autres marqueurs de 20 points dans la formation de départ, la plupart de cela peut être retracée à la façon dont il est utilisé. Tant qu’il restera un contributeur au lieu d’un leader de cette équipe, comme il l’a été plus tôt cette saison, les Celtics auront du mal à sortir de ce funk sans aucun signe clair de leadership sur le terrain.

Des corps sains n’emmèneront les Celtics jusqu’à présent, et bien que la continuité les aide, c’est le leadership pur et simple qui peut les aider à réparer ces malheurs mentaux.