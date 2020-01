Les Celtics battent les Grizzlies 119-95 pour décrocher une deuxième victoire consécutive

Les Boston Celtics ont l’une des infractions les plus équilibrées de la NBA, la plupart des joueurs ayant de nombreuses occasions de marquer.

Cette attaque équilibrée s’est avérée bénéfique mercredi soir alors que les Celtics ont vaincu les Grizzlies de Memphis, 119-95, pour décrocher une deuxième victoire consécutive. Six joueurs ont marqué à deux chiffres, et l’attaquant des Celtics Jayson Tatum a marqué un sommet de 23 points avec 50% de tirs sur le terrain.

Selon Gary Washburn du Boston Globe, Tatum a quitté le match au troisième quart avec une tension à l’aine droite.

Selon John Karalis de MassLive.com, Jaylen Brown était sorti avec une entorse de la cheville. Avec Brown sorti, les Celtics avaient besoin de quelqu’un pour combler le vide. Brown est le troisième meilleur buteur des Celtics. Daniel Theis était deuxième derrière Tatum en marquant, avec un total de 14 points, quatre rebonds et trois blocs.

Gordon Hayward et Marcus Smart ont tous deux marqué 12 points, et Enes Kanter et Brad Wanamaker ont combiné pour 23 points hors du banc.

Les Celtics ont eu une performance de tir de qualité, car ils ont tiré 50,6% du terrain et 43,8% de la ligne à 3 points. Un troisième quart-temps de 41 points était la hauteur de leur explosion offensive.

Un autre aspect clé de la victoire a été la défense des Celtics. Phénomène recrue Ja Morant a été tenu à un point bas de la saison de deux points, et Dillon Brooks, le troisième meilleur marqueur des Grizzlies, a marqué six points sur un tir de 1 sur 6 sur le terrain.

Les Celtics tenteront d’étendre leur séquence de victoires à trois matchs vendredi sur la route contre l’Orlando Magic.

