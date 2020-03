Les Celtics battent les Timberwolves 117-104 derrière les 27 points de IT

Ce jour-là en 2017, les Boston Celtics ont battu les Timberwolves du Minnesota derrière 27 points du meneur vedette Isaiah Thomas.

Les 43-25 Celtics ont battu les 28-39 Wolves avec l’aide de Thomas, Al Horford (20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) et Avery Bradley (18 points) malgré un match de 23 points et 7 passes décisives avec Ricky Rubio du Minnesota, et 21 points des attaquants Andrew Wiggins et Shabazz Muhammad.

En espérant une course éliminatoire profonde, Horford était satisfait de la façon dont l’équipe a réagi même si le Minnesota n’était pas une équipe particulièrement meurtrière à ce moment-là.

«Je pense que nous devons comprendre le sentiment d’urgence. Peu importe qui nous jouons, quel est son record. Nous jouons pour de plus grandes choses », a déclaré les 76ers de Philadelphie (via l’Associated Press). «Nous devons donc nous assurer de commencer à développer ces habitudes.»

Alors que les Celtics ne seraient pas à la hauteur d’une bannière, ils feraient une bonne performance en séries éliminatoires, tombant finalement devant les Cavaliers de Cleveland 1-4 dirigés par LeBron James lors des finales de la Conférence Est.

Le 15 mars est également l’anniversaire de trois premiers Celtics de Boston – l’attaquant Connie Simmons (avec Boston en 1946-47 et 1947-48), le garde / attaquant John Janisch (sur la liste des Celtics en 1947-48), et l’attaquant / le centre Brady Walker, qui était avec Boston lors de la saison 1949-50.

.