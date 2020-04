Les Celtics célèbrent la Journée nationale du livre pour enfants avec un programme d’alphabétisation

Les Celtics de Boston et la Southern New Hampshire University travaillent ensemble pour améliorer la communauté locale depuis 2012 et se sont associés à nouveau cette année pour aider à stimuler l’alphabétisation des élèves de sixième dans les écoles publiques de Boston.

L’initiative Read to Achieve a eu trois événements impliquant les Celtics cette saison, à commencer par la Gardner Pilot Academy d’Allston, qui était organisée par un ancien de Celtics et Dana Barros, originaire de Boston.

L’initiative, qui vise à élever l’intérêt pour la lecture et à améliorer l’alphabétisation chez les jeunes de la région, a ensuite organisé deux autres événements de ce type – l’un au centre Auerbach et l’autre à l’école primaire Everett à Dorchester.

Au centre d’Auerbach, l’événement a réuni Cedric Maxwell et Kyle Draper de NBC Sports Boston en train de lire un livre intitulé Ces chaussures, et a terminé avec le duo aidant les enfants à concevoir leurs propres chaussures personnalisées.

L’événement de l’école élémentaire Everett a demandé au garde-tir Jaylen Brown de lire Hidden Figures: The True Story of Four Black Women and the Space Race à environ 30 élèves.

Brown a dit à l’époque (via Davis Wade de WBZ Boston) qu’il espérait “qu’ils pensent que les possibilités sont infinies, qu’ils se concentrent sur les choses et poussent l’adversité, qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs ou leurs buts” à l’époque . “

Bien qu’il ne soit jamais garanti que des programmes comme ceux-ci réussiront à changer la vie d’un élève, les objectifs de l’alphabétisation contribueront à leur donner les outils dont ils ont besoin pour relever les défis de la vie et à les aider à atteindre leurs objectifs.

.