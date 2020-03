Les Celtics certifient leur place en playoffs avec le pouvoir des propriétaires

Boston Celtics laisse derrière lui sa crise de jeu et ses résultats après quatre matchs perdus avec une victoire à domicile très méritoire contre un rival direct comme Indiana Pacers par 111-114. Grande performance du quintette titulaire, avec Jayson Tatum debout dans le leader de notation avec 30 points, suivi par Gordon Haywarth (27) et Daniel Theis (20). Tous ont dépassé les dix points, Kemba Walker ayant marqué 11 et Marcus Smart 16. Avec cette victoire, le Massachusetts a certifié sa place dans les séries éliminatoires et se battra pour assurer la troisième place et tenter d’atteindre la deuxième place, entre les mains des Raptors.

Nous sommes revenus dans la colonne des victoires lundi soir – et nous devions jouer gros pendant les dernières minutes pour y arriver. pic.twitter.com/f7hM2EMuxn

– Boston Celtics (@celtics) 11 mars 2020

.