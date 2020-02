Les Celtics changent leurs plans de voyage pour le mémorial de Kobe Bryant

Cela fait deux semaines et demie depuis le décès tragique de l’icône de la NBA Kobe Bryant et de sa fille Gianna, qui, avec sept autres personnes, ont péri dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Cependant, le décès de la superstar plus grande que nature et de son talentueux sa fille ne semble toujours pas réelle.

Peut-être que ça ne le sera jamais.

Pas pour sa famille. Pas pour la famille NBA. Pas pour ses légions de fans. Pas pour personne.

Cependant, bien que malheureux, il est réel et – après que la légende des Lakers de Los Angeles et sa fille eurent été enterrés dans des funérailles privées vendredi – un mémorial officiel a été fixé au 24 février. Une date (2/24) qui symbolise à la fois son numéro de maillot et celui de sa fille.

Selon Adam Himmelsbach du Boston Globe, les Boston Celtics ont modifié leurs plans de voyage afin de permettre aux joueurs et aux membres du personnel d’assister au service. Les Celtics affronteront les Lakers le 23 février.

“Je savais que nous aurions un certain nombre de gars qui pourraient vouloir aller au mémorial”, a déclaré l’entraîneur Brad Stevens. “Ce sera entièrement à eux, mais nous voulions nous donner cette flexibilité et cette option. Le personnel et les joueurs pourront tous y aller s’ils le souhaitent. »

L’attaquant des Celtics Jayson Tatum était notamment l’un des plus grands fans de Kobe; une vie, en fait. Tatum parlerait à Himmelsbach de ses plans pour assister au service, semblant reconnaissant que les Celtics repoussent leur vol.

“Je suis vraiment content d’avoir l’opportunité d’aller au mémorial”, a déclaré Tatum. «Ce sera bien d’être là. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de gens là-bas pour montrer leur soutien, et je suis heureux de pouvoir être l’un d’eux. “

Boston ne jouera plus contre les Lakers (ou les Clippers) cette saison, une fois qu’ils auront affronté l’équipe désormais dirigée par LeBron James le 23, ce sera donc le dernier match de l’équipe au Staples Center pour le reste de la saison.

