Les Celtics clôturent le road trip de la côte ouest avec une victoire de 114-103 contre Jazz

Les Boston Celtics ont terminé leur périple de quatre matchs sur la côte ouest avec une victoire de 114-103 contre l’Utah Jazz malgré un match massif du gardien Donovan Mitchell.

Une grande partie de Mitchell et du problème des Jazz est venue sous la forme d’un autre jeu monstre de la superstar en herbe de Boston Jayson Tatum, qui a connu son troisième match de 30 points d’affilée.

Boston est sorti fort et a mené la majeure partie du premier quart, ne prenant de retard que dans le second lorsque Mitchell a commencé à prendre feu. Tatum répondrait pour envoyer les Celtics dans la rupture 53-51.

Le jeu solide du produit Duke se poursuivra dans l’avant-dernier cadre jusqu’à ce que son coéquipier Jaylen Brown commence à s’échauffer au milieu du troisième trimestre.

Le dernier cadre a vu le centre Enes Kanter et le gardien de réserve Brad Wanamaker livrer une infraction clé sur le banc pour aider leurs coéquipiers à ouvrir une avance de 14 points pour clore le match.

Un trey tardif du meneur Mike Conley a évité une éruption pour le Jazz, qui a perdu 114-103 pour sa quatrième défaite en autant de matchs.

Les 37 points de Mitchell sur 15 tirs sur 32 et 5 rebonds n’ont pas suffi à assurer la victoire pour l’Utah, seuls les coéquipiers Mike Conley (15 points) et Royce O’Neal (14 points) marquant à deux chiffres.

Boston a été mené par la performance de 33 points et 11 rebonds de Tatum dans laquelle il a continué d’être hyper-efficace, se connectant à 13 tentatives sur 20 dans la soirée. Brown a ajouté 20 points sur un effort similaire de 8 sur 16 avec 6 rebonds pour faire bonne mesure.

Le garde Marcus Smart – à la place du meneur au repos Kemba Walker – a récolté 17 points et 9 passes décisives, et le centre Daniel Theis a également ajouté 16 points et 7 planches.

Avec cette victoire, Boston se retrouve maintenant à un seul match derrière les Raptors de Toronto dans la course pour la deuxième tête de série de l’Est, avec le Heat de Miami avec cinq matchs de retard à la quatrième place.

Les Boston Celtics affronteront ensuite les Houston Rockets dans un match de vengeance pour la défaite sur la route du 12 février face à la formation ultra-petite de l’équipe. Ils se rencontreront au TD Garden cette fois-ci, avec un coup d’envoi à 20 h 30 HE le 29 février.

