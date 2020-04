Les Celtics coupent la séquence de 51 matchs à domicile de Magic

Ce jour-là, en 1996, les Boston Celtics ont battu la séquence de victoires à domicile de 51 matchs d’Orlando Magic, un record de la NBA, avec une victoire de 100 à 98 sur la route. Orlando n’avait pas perdu un match à domicile contre un adversaire depuis avril 1994.

Le meneur David Wesley a mené Boston avec 22 points et 7 rebonds, et l’attaquant Rick Fox a ajouté 16 points, 6 planches et 5 passes décisives.

Le gardien de réserve Dee Brown a contribué 15 points et 6 passes décisives sur le banc, et le centre Pervis Ellison a récolté 13 points, 7 planches et 6 blocs pour la victoire.

“Certes, nous ne sommes pas la même équipe avec Penny et Shaq sur le terrain, mais nous sommes toujours assez bons pour gagner ce match ce soir”, a déclaré l’entraîneur-chef de Magic Brian Hill après la défaite (via le New York Times ‘ Clifton Brown). «Nous avions une avance à deux chiffres au second semestre. Nous aurions encore dû gagner. »

C’est aussi l’anniversaire de deux victoires depuis la saison du dernier championnat de Boston en 2008-08.

Le premier était une victoire de 117-113 contre les Cavaliers de Cleveland en 2010 malgré 42 points de LeBron James. La dernière seconde à 3 points que la future mégastar a lancée a raté sa cible, et Boston s’est échappé avec la victoire.

Le produit d’UConn, Ray Allen, a emporté les Celtics avec un sommet de 33 points sur 10 tirs sur 17 (dont 6 sur 9 sur 3 points), le meneur Rajon Rondo a ajouté 16 points et 14 rebonds, et Kevin Garnett a mis jusqu’à 19 points et 8 planches.

“Nous ne les aimons pas. Ils ne nous aiment pas. Je n’ai donc pas été surpris du tout », a déclaré James à l’époque via l’Associated Press. «Cela vient d’eux qui veulent être vraiment géniaux, eux qui gagnent le championnat, nous qui voulons gagner le championnat et qui doivent passer par Boston pour essayer de le gagner.»

Boston a également battu les Toronto Raptors 117-116 en prolongation sur la route à cette date en 2015, un batteur à sonnerie Marcus Smart remportant une rare victoire sur le terrain du Rap pour les Celtics.

Le meneur Isaiah Thomas a marqué 25 points cette nuit, le centre Tyler Zeller 20 points et 9 planches et l’ailier Evan Turner 18 points, 6 planches et 10 passes décisives. Le grand homme Kelly Olynyk a également ajouté 16 points au banc.

“C’est juste la volonté, la détermination”, a déclaré Smart avec l’aimable autorisation de l’AP. “Les gars de cette équipe, nous sommes des concurrents, de gros concurrents. Nous n’aimons pas perdre autant, surtout quand nous sortons d’une nuit où nous n’avons pas bien joué. “

