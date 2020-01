Les Celtics de Boston ont un nouveau visage parmi les cinq meilleures ventes de maillots de la ligue

La NBA a récemment annoncé ses maillots les plus vendus à mi-parcours de la saison 2019-2020, et un nouveau Boston Celtic a franchi les cinq premiers pour la première fois de sa jeune carrière.

Le maillot de troisième année du swingman Jayson Tatum est le quatrième maillot le plus vendu de la ligue, mettant le produit Duke dans un air raréfié.

Il suit LeBron James des Lakers de Los Angeles, Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et Stephen Curry des Golden State Warriors, qui ont les trois maillots les plus vendus de la ligue dans cet ordre.

Il devance James Harden des Houston Rockets, Luka Doncic des Mavericks de Dallas et Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers, et bien devant son coéquipier Kemba Walker, dont le maillot est le 14e plus populaire de la ligue en termes de ventes.

La marchandise de Boston en général est la deuxième plus populaire de la ligue, avec seulement son rival de longue date, les Los Angeles Lakers, dépassant leur taux de marchandise affiliée à l’équipe.

Ils sont suivis par les Philadelphia 76ers et les Toronto Raptors pour les troisième et quatrième franchises les plus populaires en termes de ventes de marchandises, ce dernier se classant parmi les cinq premiers pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Les bons résultats de Boston dans les ventes de marchandises et de maillots de la NBA reflètent leur succès cette saison – les pertes récentes exclues – et avec l’ascension de Tatum et de son coéquipier Jaylen Brown dans leur apogée, il n’est pas exclu que l’équipe ait un affichage encore plus fort la saison prochaine.

