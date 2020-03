Les Celtics de Boston ont une chance de décrocher une place en séries éliminatoires mardi soir

Avec 19 matchs à disputer en saison régulière, les Celtics de Boston ont l’occasion mardi soir d’être la troisième équipe de la Conférence de l’Est à décrocher une place en séries éliminatoires.

Selon le compte Twitter Celtics de Boston.com, l’équipe peut gagner une place en séries éliminatoires avec une victoire contre les Indiana Pacers ou si les Wizards de Washington perdent contre les Knicks de New York. Les Celtics and Pacers donneront leur coup d’envoi au Bankers Life Fieldhouse à 19 h. ET.

Les Celtics sont actuellement classés troisièmes dans l’Est, juste derrière les Milwaukee Bucks et les Toronto Raptors. Boston a connu un mois de février réussi en grande partie à cause de la poussée de Jayson Tatum.

Avec Tatum en moyenne de 30,7 points en février, les Celtics sont allés 9-3 au cours du mois.

Les Wizards sont classés neuvièmes, avec un dossier de 23-40.

Les Pacers ont augmenté récemment, remportant six de leurs sept derniers matchs.

T.J. Warren a joué dans ces six victoires et a récolté en moyenne 20,2 points et cinq rebonds par match. Il n’a pas joué lors de la défaite des Pacers contre les Chicago Bulls vendredi en raison d’une lacération à la jambe, selon J. Michael de l’Indianapolis Star.

