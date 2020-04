Les Celtics devraient-ils botter les pneus sur Rudy Gobert ou Lauri Markkanen?

Nous n’avons même pas (techniquement) terminé la saison 2019-2020 de la NBA, et nous entendons déjà des rumeurs de grands hommes qui pourraient ne pas être longs pour leur situation actuelle – les Boston Celtics devraient-ils s’enquérir?

D’une part, nous avons le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert, dont les bouffonneries peuvent conduire à la suspension de la saison en cours – et ont certainement contrarié ses coéquipiers. Cela aurait rendu son mandat à Salt Lake City potentiellement ténu selon les athlètes Shams Charania, Tony Jones et Sam Amick.

De l’autre, nous avons Lauri Markkanen, le grand homme des Chicago Bulls, qui est tellement frustré par sa situation actuelle “qu’il préfère être ailleurs” si les choses ne changent pas, selon le Chicago Sun-Times Joe Cowley.

Est-ce que cela aurait du sens en tant que cible commerciale des Celtics?

Commençons par le gros poisson, Gobert. Mis à part l’erreur – ce n’est pas un petit problème, remarquez – l’ajustement n’est pas terrible, sinon une idée de la façon dont Boston joue habituellement.

L’idée que les Celtics doivent “ consolider ” leur zone avant persiste malgré une montagne de preuves du contraire, et le lourd chèque de paie de Gobert – 26,5 millions de dollars la saison prochaine – nécessiterait l’un de Gordon Hayward, Kemba Walker, Jaylen Brown ou Marcus Smart et à au moins un autre joueur.

Et pour Hayward, cela nécessiterait également qu’il adhère à la dernière année de son contrat actuel pour être ensuite échangé à une équipe qu’il a laissée en agence libre. Il faudrait également que le salaire de base revienne pour le natif de l’Indiana, ce qui ajoute plus de complexité à une hypothèse déjà complexe.

Gobert n’est probablement pas une meilleure valeur avec une seule année restante sur son contrat actuel que tous les autres joueurs, et bien qu’il soit plus jeune que Hayward de plus d’un an, il n’est pas certain qu’il conservera la même valeur en vieillissant – en supposant soit re-signe avec Boston dans cette hypothétique.

Le rasoir d’Occam nous dit de ne pas passer trop de temps avec la situation de Gobert, mais Markkanen présente une image différente.

Des blessures lancinantes mais mineures et peut-être sa situation ont en fait vu la production du Finlandais diminuer au cours de sa troisième année – mais pas suffisamment pour être alarmante non plus.

À sa deuxième saison, le natif de Vantaa a marqué 18,7 points et 9 rebonds par match, passant à 14,7 et 6,3 cette saison avec à peu près le même temps au sol. Un changement de décor pourrait-il renvoyer ses chiffres sur une courbe ascendante?

Et plus important encore, que faudrait-il pour l’obtenir?

Un ancien choix n ° 7 devrait gagner 6,7 millions de dollars la saison prochaine, les salaires correspondants ne seraient pas difficiles. Mais deviner ce que veulent les Bulls pourrait être.

Il est possible que la franchise – qui sera bientôt sous une nouvelle direction avec la location d’Arturas Karnisovas, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN – n’ait aucun intérêt à traiter avec le grand homme de 22 ans.

Mais s’il pouvait être déchaîné, il serait un grand offensif exceptionnel à utiliser en alternance avec et aux côtés du centre défensif Daniel Theis.

Avec trois choix au premier tour et pas assez de créneaux pour les loger sans faire de mouvements, il serait facile d’accomplir un paquet d’un certain nombre de joueurs des Celtics sur des offres de recrues s’ils avaient un partenaire disposé à des évaluations similaires à celles du front-office de Boston.

Mais il est difficile de dire si ce serait le cas, surtout alors qu’il est encore temps pour ces grands changements au sommet de l’organisation Bulls de sauver la relation de l’un de leurs meilleurs joueurs et de la franchise.

Parmi les deux grands avec une chance de se retrouver en mouvement, Markkanen est celui à surveiller. Ne croyez pas vos espoirs, ces choses ont tendance à être lissées le plus souvent.

