Les Celtics devraient-ils envisager d’échanger Gordon Hayward?

Les Boston Celtics devraient-ils sérieusement envisager d’échanger Gordon Hayward?

C’est une question que les fans des Celtics devraient avoir à l’esprit à l’approche de la date limite du 6 février, car le produit Butler pourra se retirer de son contrat et marcher gratuitement si une équipe attrayante a ou ouvre suffisamment d’espace pour capter le 10. -Ancien combattant.

Il y a aussi un argument à faire valoir que Boston se retient sur le plan du développement en détournant les touches des Jays, comme nous en sommes venus à appeler l’ailier de quatrième année Jaylen Brown et le swingman de troisième année Jayson Tatum.

Ce sont des questions soulevées par Ryan Bernardoni, ancien rédacteur en chef de Celtics Hub et capologue émérite actuel qui a récemment fait vibrer Celtics Twitter (où il est mieux connu sous le pseudo @Dangercart).

En réponse au débat, Bernardoni a présenté un cas selon lequel une combinaison de facteurs (l’âge de Hayward, le besoin de contacts, l’échéance potentielle du contrat et l’intérêt d’autres équipes) pourrait justifier la décision de traiter l’indigène de l’Indiana cette saison.

«En bref, il s’est mis lui-même dans la zone idéale où un joueur peut le plus facilement être échangé», explique Bernardoni.

“Les Celtics n’ont pas de contrôle à long terme de son contrat, il est dans la fourchette entre la valeur du contrat” ​​légèrement négatif “et” légèrement positif “, et l’équipe a une couverture à son poste sous la forme de deux jeunes All Stars et un choix de loterie novice. “

Les données soutiennent l’idée que plus de touches sont corrélées à de meilleures performances des Jays – de leurs cinq meilleures performances, la majorité est venue les nuits où Boston manquait Hayward ou le meneur de la NBA Kemba Walker, et pratiquement tous étaient dans gagne.

Il convient également de noter qu’il s’agit de basket-ball de saison régulière, et Boston tenterait de remporter des championnats.

Ici aussi, Bernardoni démontre clairement que l’équipe, telle qu’elle est actuellement constituée, ne va pas atteindre la barre d’un champion typique, sans joueur de calibre MVP – et oui, il a noté l’anomalie des Pistons de Detroit 2004, avant de demander.

Il est possible qu’aucun favori clairement dominant ne gagne tout, cette saison pourrait être aussi proche de ce qui a produit ce titre des Pistons. Il est également possible qu’une ou plusieurs de ces équipes prennent forme à l’approche de la date limite. Il est également possible que cette saison ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant.

Le temps est comme ça, vous lançant toujours des boules de courbe.

Avant de tirer le mot «t» redouté, la question de savoir si les Celtics voudraient que Hayward signe à nouveau est soulevée. S’il frappe à l’agence libre cet été, cela pourrait finir par nous le renvoyer sur une affaire à long terme si les intérêts sont tièdes.

Mais cela pourrait également forcer les Celtics à choisir entre signer un contrat qu’ils savent être une valeur négative à la fin ou perdre Hayward pour rien dans le même scénario que nous avons vu se dérouler avec Al Horford l’été dernier.

Pas un scénario idéal, c’est le moins qu’on puisse dire.

Mais c’est peut-être la voie que Boston doit suivre à moins qu’ils ne trouvent un accord qui aurait du sens pour toutes les parties, et c’est plus facile à dire qu’à faire. Même encore, Bernardoni propose quelques options intéressantes.

Le plus intéressant est un accord centré sur le centre des Indiana Pacers Myles Turner et l’aile Jeremy Lamb.

Ce serait une affaire coûteuse, nécessitant probablement le choix de première ronde de Memphis et une autre première en tant qu’édulcorant, car l’Indiana a bien joué et n’a pas montré trop d’inclination pour les deux joueurs malgré les grondements que Turner pourrait être traités plus tôt dans la saison.

Cela ajouterait un centre sur la même courbe d’âge que les Jays qui mange des planches et peut protéger la jante avec les pieds assez rapidement pour couvrir les joueurs plus petits et plus rapides en petites poussées. Il ajoute également une aile vétéran avec une chimie établie jouant à côté de son compatriote produit UConn Kemba Walker à la fois au collège et en NBA.

Le score de la deuxième unité de Lamb et la défense de Turner sont probablement à peu près aussi bons que les Celtics pourraient avoir un coup à l’atterrissage, et même si je ne pense pas que cette décision ferait des favoris pour le titre de Boston, vous seriez probablement également en mesure de filer Lamb plus tard. lors de l’extension Jayson Tatum augmente considérablement la facture fiscale en suspens.

Une autre proposition intrigante serait Hayward pour le centre des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Derrick Favors et le vétéran tireur J.J. Reddick.

Cela a les mêmes avantages généraux que l’accord précédent, mais avec moins de temps pour décider quoi faire avec Reddick (il est signé pour une saison au-delà de celle-ci pour Lamb’s deux), et la santé de Favors est une préoccupation supplémentaire. Cela coûterait probablement aussi deux premières, mais Boston pourrait être en mesure de conclure un tel accord sans le choix de Memphis.

Les Chicago Bulls Otto Porter et l’un de Lauri Markkanen ou Wendell Carter Jr. sont une autre idée intrigante, bien que le coût soit difficile à évaluer, car aucun de ces joueurs ne semble intéresser les Bulls pour le moment.

Markkanen a régressé un peu sous l’entraîneur Jim Boylan et pourrait peut-être être considéré comme échangeable tout en ayant du potentiel dans une meilleure situation.

Les compétences défensives de Carter Jr. à Horford seraient idéales, mais probablement très coûteuses à acquérir si son contrat était même sur la table. Porter, expirant, serait un espace de compensation de location à court terme pour l’extension de Tatum.

Un accord pour Robert Covington et Gorgui Dieng des Timberwolves du Minnesota fait un travail similaire à celui des autres accords proposés, bien que l’âge des deux (29) implique davantage une perspective de victoire.

Un autre, pour Steven Adams et Dennis Schröder des Oklahoma City Thunder, ne fait pas grand-chose pour éliminer la menace de perdre des talents au profit de l’agence libre. Adams a la même option de joueur cet été, et Schröder est sur les livres pour une saison au-delà de celle-ci.

L’accord agirait comme un échafaudage dans un avenir où les Jays sont suffisants pour lutter, mais c’est une bonne question de se demander si nous en avons vu assez pour que cette hypothèse soit sage.

La question qui se profile est la plus difficile, et sans une «bonne» réponse, étant donné les projections contrefactuelles ne nous disent rien avec certitude.

C’est une tâche que le front office devra faire dans les semaines à venir, car ne rien faire, c’est s’engager sur une gamme spécifique de résultats avec suffisamment de choses similaires à l’été dernier pour que tout fan prêtant attention fasse une pause.

