Les Celtics devraient terminer avec le 4e plus grand nombre de victoires en NBA

Les Boston Celtics ont augmenté leurs attentes presque depuis le début de la saison 2019-2020 de la NBA et devraient maintenant terminer avec le quatrième meilleur record de la ligue selon au moins un paris sportif en ligne populaire.

Le bookmaker Internet BetOnline prévoit que les Celtics finiront avec 55,5 victoires à la fin de la saison régulière, en hausse de sept victoires par rapport à l’estimation de pré-saison de 48,5 victoires.

Cela est bien sûr dû au jeu exceptionnel et à une chimie inattendue contrastant avec ce qui était connu à l’époque – à savoir que l’équipe était jeune, avait perdu deux talents parmi les 50 premiers et avait eu du mal à jouer régulièrement contre des adversaires même de rang inférieur.

Avance rapide de quatre mois avec le jeu synergique entre le meneur des All-Star Kemba Walker et trois ailes de Jaylen Brown, Jayson Tatum et Gordon Hayward jouant tous au basket-ball de niveau All-Star, et le poids dans la colonne des victoires de cette saison parle de lui-même.

Ces 55,5 victoires devraient être bonnes pour une quatrième place en NBA si les prédictions de BetOnline se déroulent comme elles le pensent, avec Boston derrière les Milwaukee Bucks (67,5 victoires) et les Toronto Raptors (56,5 victoires) à l’Est et Los Angeles Lakers (61,5 victoires) dans l’Ouest.

Dans l’ensemble, il est rafraîchissant de dépasser les attentes après un an d’échecs répétés, même à renifler les attentes élevées au début de la saison NBA 2018-19 qui a été si désastreuse pour les Celtics.

Avec une ardoise fraîche et une multitude d’étoiles en herbe, l’avenir de cette franchise légendaire est aussi brillant qu’il l’était avant que le détour ne détourne l’équipe de sa poursuite de la prochaine bannière de Boston, et ce n’est peut-être pas la dernière fois avant la fin de la saison, les Celtics défient encore les chances.

