Les Celtics discutent de la façon dont la dynamique raciale est toujours en jeu à Boston

Des généralisations radicales ne peuvent pas être faites à propos de Boston en raison de quelques mauvaises pommes qui peuvent résider dans les limites de sa ville. Pourtant, pour une franchise qui a rédigé le premier joueur afro-américain de la ligue (Chuck Cooper, repêché en 1950) et compte maintenant 11 joueurs sur sa liste de 15 joueurs qui s’identifient comme afro-américains (non inclus deux qui sont leurs joueurs à double sens) , la ville est devenue tristement célèbre pour son intolérance à l’égard des personnes dont les ancêtres sont originaires d’Afrique.

Appelez cela du racisme à l’ancienne ou simplement de l’ignorance soutenue, les incidents qui ont donné à Boston la réputation d’être peu accueillant pour les Afro-Américains ont été gagnés, quelle que soit la progression de l’équipe de basket-ball professionnelle de la ville depuis l’époque de Red Auerbach.

Dans une histoire de Marc J. Spears de The Undefeated, un joueur bien connu des Celtics – celui qui est actuellement sur la liste – a raconté une histoire de racisme explicite qui résonne l’histoire de Boston et soulève la question de savoir si le plus peuplé ville de la Nouvelle-Angleterre changera complètement.

Après avoir tenté d’avertir une femme qu’elle et son enfant risquaient d’être heurtés par un véhicule alors qu’ils traversaient une rue animée, le gardien des Celtics Marcus Smart a rencontré une insulte devenue trop courante – à la fois dans le passé et dans le présent.

“Je crie par la fenêtre”, se souvient Smart. “‘ Excusez-moi, madame, vous feriez mieux de sortir de la rue avant que vous et votre fils ne soyez frappés. Les voitures arrivent. Je ne veux pas que tu sois frappé. »

«Dès que j’ai dit cela, elle m’a regardé – alors qu’elle portait un n ° 4, vert avec le maillot des Celtics au contour blanc – et m’a dit:« F – vous, vous f – ing n – -. effectivement entendu sa stupéfait. Ils se disent: «C’est Marcus Smart. Vous venez de regarder le match, madame… avec un maillot Isaiah Thomas. »»

L’incident, qui s’est produit juste à l’extérieur de TD Garden, a été naturellement décevant pour Smart. Un joueur considéré comme l’âme des Celtics et qui met tout son cœur pour les fans de Boston, il lui semblerait qu’une remarque dégradante comme celle-ci n’aurait pas dû lui être lancée et certainement pas avec ce niveau de véhémence.

Pourtant, Smart n’a rencontré qu’une petite dose du racisme qui a été exprimé envers les joueurs des Celtics pendant près de 60 ans. Comme l’ancien centre des Celtics (et entraîneur-chef) Bill Russell l’a fait savoir à plusieurs reprises, malgré son rôle dans l’organisation des championnats de la franchise 11, ce qui semblait le plus important pour les résidents de Boston était son appartenance ethnique. La couleur de sa peau.

Russell, qui a refusé d’être interviewé pour cette histoire, a appelé Boston un «marché aux puces de racisme» dans ses mémoires de 1979, Second Wind.

“Il avait toutes les variétés, anciennes et nouvelles, et sous leur forme la plus virulente”, a écrit Russell. «La ville comptait des racistes corrompus, des copains de la mairie, des lanceurs de briques, des racistes renvoyant en Afrique et, dans les zones universitaires, des racistes bidon radical-chic. … À part ça, j’ai aimé la ville. »

Pire encore, les tactiques de peur auxquelles les joueurs des Celtics ont été confrontés:

Deborah White, la veuve du défunt grand Celtics Jo Jo White, s’est souvenue que son mari racontait des histoires de racisme avec lesquelles Russell et Sam Jones ont dû faire face à Boston. Elle a dit que Jones avait parlé de «choses inappropriées», y compris une croix en feu, mise dans sa cour avant.

L’ancien gardien des Celtics Dee Brown a failli quitter Boston après avoir connu un incident traumatisant devenu trop familier ces dernières années:

“J’étais dans un parking dans ma voiture avec un stylo à la main pour signer des factures et tout ce que j’ai entendu était,” Lève tes mains “”, a déclaré Brown. “J’ai regardé par la fenêtre. J’ai vu environ huit flics avec des fusils sur moi. C’était effrayant parce que j’ai entendu un couple dire: «Pose le pistolet» parce qu’ils pensaient que le stylo était un pistolet. Quand je suis sorti de la voiture, ils ont dit: «Pose le pistolet.» J’ai dit: «Ce n’est pas un pistolet. C’est un stylo. “Ils m’ont mis face contre terre et m’ont mis des fusils sur la tête.”

Brown craignait pour sa vie jusqu’à ce qu’un passant le reconnaisse.

“Quelqu’un est passé et a vu ce qui se passait et a dit:” Hé, ce gars vient d’être repêché par les Celtics “”, a déclaré Brown. “S’il n’avait rien dit, je serais allé en prison, menotté.”

Pourtant, malgré ces incidents horribles mettant en évidence le racisme sous-jacent apparent à Boston, de nombreux joueurs – Cedric Maxwell, Kendrick Perkins, Kevin Garnett et Jaylen Brown, par exemple – ne sont pas d’accord avec l’idée qu’il s’agit d’un domaine raciste ou plus raciste qu’un autre .

Ils admettront cependant qu’être un athlète professionnel a aidé leur confort et la tolérance de la communauté à leur égard.

Boston est devenue plus diversifiée, les lignes raciales sont devenues floues et Brown décrit de nombreux quartiers de Boston comme «éclectiques». D’une certaine manière, Boston est simplement un microcosme des États-Unis dans leur ensemble en ce sens que, ces derniers jours, il y avait un racisme écrasant, mais que dans l’histoire récente, ces individus forment la minorité plutôt que la majorité.

Il sera difficile pour la ville de bousculer cette réputation, en particulier lorsque des incidents – comme le grand homme DeMarcus Cousins ​​appelé le n-mot en 2019 – continuent de se produire. Pourtant, tout comme Garnett a aidé l’équipe à attirer des agents libres afro-américains après avoir accepté de rejoindre les Celtics (en devenant le “parrain du changement” selon les termes de l’ancien entraîneur-chef des Celtics Doc Rivers), la capacité des joueurs afro-américains à embrasser la city ​​(et vice versa) sera le catalyseur pour que Boston se dépouille de sa réputation peu recommandable.

On ne sait pas combien de temps cela prendra, mais il est clair qu’il y a déjà eu beaucoup de croissance de la part des résidents.

Pour reprendre les mots du défunt leader des droits civiques Malcolm X, «l’avenir appartient à ceux qui s’y préparent aujourd’hui».

