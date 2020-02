Les Celtics dissipent Magic avec une poussée tardive, gagnent 116-100 avec les 33 de Tatum

Les Boston Celtics ont remporté les matchs de deux manières cette saison, et la victoire de 116-100 de mercredi contre l’Orlando Magic n’était pas l’un des deux exemples.

Boston a oscillé entre des victoires à démarrage lent et à venir parsemées d’éruptions occasionnelles de fil en fil dans les matchs qu’ils ont remportés cette saison, mais ce match était proche de presque tout le parcours.

Un facteur non négligeable derrière cela était le nombre de joueurs clés assis pour récupérer – les Celtics ont assis un starter à Kemba Walker avec une douleur au genou et le centre de départ Daniel Theis, qui a roulé sa cheville assez mal dans la victoire contre Atlanta Hawks lundi.

Le garde Marcus Smart était également assis avec une contusion à la hanche, et bien sûr, le centre de deuxième année Robert Williams III était absent avec sa hanche blessée, ce qui a contribué au premier début de carrière de la recrue Romeo Langford.

Bien que l’aile de première année n’ait pas excellé sur son premier signe de tête, il n’est pas tombé à plat sur le visage non plus.

Un solide premier trimestre par le joueur de l’Est de la semaine Jaylen Brown – qui a terminé avec 18 points et 5 rebonds – et une grosse soirée du swingman des étoiles Jayson Tatum (33 points, 8 planches, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 blocs!) plus que compensé pour les coéquipiers au repos ou verts.

Gordon Hayward a ajouté 23 points, 7 rebonds et autant de passes décisives, et la recrue Grant Williams a continué de faire de petits pas pour devenir un joueur clé en rotation avec une nuit de 13 points et 6 rebonds sur le banc.

Orlando a mené tôt avec une séquence de 12-5 pour commencer le match, mais Brown et Hayward l’ont rapidement repris, et les Celtics ont mené pendant presque tout le reste du concours, se retirant tard dans le quatrième et dernier cadre.

Le Magic a connu de solides performances de la part du gardien de tir Evan Fournier (26 points) et de l’attaquant Aaron Gordon (23 points et 10 rebonds), et l’ailier Terrence Ross avait 18 points sur le banc dans l’effort perdant d’Orlando.

Les Celtics de Boston affronteront ensuite les Hawks d’Atlanta lors d’un match revanche à domicile au TD Garden ce vendredi 7 février à 19 h 30 HE.

