Les Celtics donnent à Zion sa première victoire à la suite du décès de Kobe, perdant 123-108

Les Boston Celtics – et à vrai dire, tout le monde – ne semblaient pas prêts à jouer au basket-ball de compétition après l’annonce de la mort de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant.

Mais les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et Zion Williamson profiteraient d’un nouveau départ lent pour Boston et repartiraient avec la victoire 123-108 un jour où il était difficile de s’enthousiasmer pour le basketball.

L’espoir des étoiles Jayson Tatum, un ami proche et mentoré de Bryant, a manqué officiellement le match à l’aine tendue, mais avait probablement besoin de la soirée malgré la perte.

Les Pélicans étaient menés par le meneur vétéran Jrue Holiday avec 25 points, 5 passes décisives et 6 rebonds, et Zion Williamson avait 21 points et 11 planches alors que les Pels décrochaient leur première victoire de l’ère Zion, malheureusement dans des circonstances sombres.

Le centre Derrick Favors a ajouté 15 points et 10 rebonds, et l’attaquant Brandon Ingram a également ajouté 16 points.

Les Celtics avaient encore une autre performance nucléaire du meneur de la All-NBA Kemba Walker avec 35 points et 5 rebonds, mais cette fois ce n’était pas suffisant pour la victoire.

Boston a également connu de solides sorties de l’attaquant Gordon Hayward (23 points et 6 rebonds), du gardien de tir Jaylen Brown (20 points sur un tir de 8 sur 16) et du centre Daniel Theis (15 points, 9 planches et 2 blocs).

Les Celtics de Boston affronteront ensuite le Miami Heat à l’American Airlines Arena le mardi 28 janvier à 19 h 30 HE.

