Les Celtics écrasent les Lakers à domicile le jour de la MLK, victoire 139-107

Les flashbacks de plusieurs démarrages lents et les pertes éventuelles qu’ils ont présumées ont défilé devant les yeux de nombreux fans des Boston Celtics pour commencer le match de lundi soir.

Jeu désorganisé, attaque précipitée – tout était là alors que Boston creusait rapidement un trou contre l’ennemi de longue date des Los Angeles Lakers à domicile le jour de Martin Luther King.

Puis, quelque chose cliqua.

Les Celtics ont commencé à jouer ensemble, communiquant sur la défense et passant le ballon en attaque. Tant et si bien, il semble avoir un peu surpris les Lakers lorsque Jaylen Brown a commencé à prendre feu à mi-chemin du premier cadre.

Le match resterait serré jusqu’à ce qu’un Jayson Tatum trey à la septième minute, l’élan oscille fermement en faveur de Boston. Les Celtics n’ont plus jamais traîné, progressant lentement jusqu’à 34 points dans les moments décroissants du quatrième trimestre.

Boston a été mené par l’attaquant Jayson Tatum, qui a marqué 27 points et 5 planches sur 10 tirs sur 18 (et 5 sur 8 en profondeur), avec le soutien du meneur Kemba Walker (20 points et 7 passes décisives) et de Jaylen Brown. (20 points, 6 passes décisives et 3 interceptions).

Le centre de réserve Enes Kanter a ajouté 18 points et 11 planches au banc.

Les Lakers étaient dirigés par le centre JaVale McGee qui a marqué 18 points et 5 rebonds, et LeBron James a ajouté 15 points, 7 planches et 13 passes décisives.

Le grand homme Anthony Davis, qui a fait son retour après avoir raté plusieurs compétitions en raison d’un postérieur meurtri, ne semblait pas tout à fait prêt, réalisant un calme de 9 points et 4 rebonds dans la pire perte des Lakers de la saison.

Les Celtics de Boston affronteront ensuite les Grizzlies de Memphis à domicile le mercredi 22 janvier à 19 h 30 HE.

