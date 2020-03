Les Celtics envoient Carsen Edwards et Vincent Poirier jouer avec Red Claws

Par: Justin Quinn |

Les Boston Celtics ont envoyé la recrue Carsen Edwards et le centre de première année Vincent Poirier à Portland pour jouer avec les Maine Red Claws, selon l’équipe.

Le duo rejoindra les joueurs bidirectionnels de Boston, Tacko Fall et Tremont Waters, tandis que l’affilié de la Celtics G League affrontera Grand Rapids Drive – l’affilié en développement des Detroit Pistons – au Portland Expo Center vendredi soir.

Boston espère probablement que les représentants supplémentaires avec les Claws aideront à réchauffer le duo en tant que contributeurs au banc alors que l’équipe commence à vraiment plonger dans la course d’étirement et à courir pour la deuxième tête de série dans l’Est.

Il semble improbable que l’un ou l’autre soit en danger d’être coupé, malgré certains fans et analystes qui continuent de réclamer un contrat de fin de banc en faveur d’un nouveau sang pour améliorer le terrible score des Celtics.

Edwards en particulier a montré des éclairs d’être le genre de marqueur de banc dont Boston a besoin pour faire une course profonde en séries éliminatoires, mais il n’a pas eu le même fanfaron et la même efficacité que ceux observés à ce jour dans les affectations de la Summer League et de la G League.

