Les Celtics espèrent une deuxième graine en danger avec une récente ornière qui se poursuit

Kemba Walker a pris à cœur la défaite des Celtics de Boston dimanche contre le Thunder d’Oklahoma City, mais en vérité, sa récente série de matchs médiocres est loin d’être le seul problème que Boston ait actuellement.

Il est vrai que le produit UConn n’a pas réussi à trouver son équilibre depuis son retour d’un genou douloureux qui l’a tenu hors de combat pendant une grande partie de février. Il est également vrai qu’un roulement tardif du natif du Bronx a finalement coûté aux Celtics leur match contre le Thunder.

Pourtant, il y a d’autres joueurs dans cette équipe, et le blâme leur revient également.

Les niveaux d’effort ont été inférieurs aux deux extrémités du plancher, comme l’a noté le capitaine officieux de l’équipe Marcus Smart après la défaite de Boston contre l’Utah Jazz le 6 mars.

Des blessures ont affligé l’équipe, avec un joueur qui semble descendre pour chacun qui revient.

Avec l’un des bancs les moins productifs de la NBA en termes d’offensive, lorsque l’un de ces joueurs est Walker, l’attaquant Gordon Hayward ou le tireur Jaylen Brown…

…Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Cela dit, bonne chance pour convaincre Walker de ne pas le prendre personnellement. “C’est frustrant”, a déclaré l’ancien Husky après la perte du Thunder (via Jay King de The Athletic).

«C’est la deuxième fois que cela se produit en trois matchs. Je dois donc simplement être meilleur et trouver un moyen de conserver le basket-ball », a-t-il ajouté, faisant référence à un match nul à la fin du règlement contre les Brooklyn Nets le 3 mars qui a mis l’adversaire de Boston en position de gagner le match en prolongation.

Et même si Boston devrait faire mieux si Walker joue mieux, il a besoin de plus de la part du reste de l’équipe pour avoir la moindre chance d’attraper les Raptors de Toronto pour la deuxième place dans l’Est.

Pour maximiser leurs chances et minimiser l’usure d’un long et dur coup de pied dans les premiers tours de l’après-saison, les Celtics ne peuvent pas se permettre de perdre plus de matchs à gagner – si ce navire n’a pas déjà navigué.

“C’est un creux pour nous”, a expliqué Hayward dimanche soir. «Nous devons essayer de nous construire, de nous en sortir. Je pense que nous le retrouverons. Nous sommes toujours la même équipe. Nous devons juste nous soulever, trouver des moyens de gagner à nouveau des matchs de basket. “

La bravade du début de la saison a presque entièrement disparu, et avec elle la communication et la chimie ont guidé leur succès antérieur.

Et bien qu’il soit temps de redresser le navire, il n’y a pas beaucoup de place à l’erreur avec 19 matchs à jouer dans la saison.

Le ciel ne tombe pas et Boston est toujours en bonne position pour avoir ce que presque tout le monde qualifierait de saison réussie par presque tout le monde en octobre 2019.

Mais ce n’est pas 2019, et le chemin vers la bannière est aussi ouvert à l’Est qu’il l’a été à tout moment au cours de la dernière décennie. Peut-être avec son œil sur ce prix ultime, l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, sonne son calme habituel quand il s’agit du dérapage récent.

«Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez au sommet du monde une semaine et vous pouvez sentir que le ciel tombe la prochaine. C’est la partie la plus difficile de la NBA, c’est comme ça que ça se passe. Nous sommes en quelque sorte en ce moment où… nous ne le soutenons tout simplement pas comme nous le faisons et de la manière dont nous savons que nous le pouvons. »

«J’ai vécu cela auparavant avec la plupart de nos bonnes équipes pendant des périodes comme celle-ci – et généralement deux ou trois par an. Ceci est notre deuxième. J’espère que nous pourrons étouffer cela dans l’œuf et ne pas en avoir un troisième », a-t-il ajouté.

Stevens n’a pas tort, car le dernier tronçon de l’équipe sera bientôt beaucoup plus facile que lors des matchs récents, avec seulement sept de ces 19 matchs restants contre des équipes ayant un record de victoires.

Mais Boston devra récupérer sa santé et sa chimie pour tirer le meilleur parti de cette saison spéciale qu’ils ont organisée après les décombres de la saison précédente.

Compte tenu de la détermination que nous avons constatée jusqu’ici de la part de ce groupe, il ne semble pas trop surprenant que Stevens ne soit pas particulièrement préoccupé.

