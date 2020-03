Les Celtics et la NBA réagissent à l’idée de jouer dans des arènes vides en raison de COVID-19

Les Boston Celtics acceptent lentement l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur leur vie, mais comme le reste d’entre nous, ils ne sont pas trop enthousiasmés par les perspectives.

La NBA a récemment envoyé une note de mauvais augure conseillant aux équipes de se préparer à des matchs dans des arènes vides avec un personnel minimal et essentiel si un tel résultat était nécessaire, et la réaction à la fois dans la ligue et sur les Celtics a été quelque chose de mélangé à l’inquiétude et à dégoût.

Étant donné que le basket-ball est un sport de spectateur et la NBA une ligue alimentée par les égos des stars qui ont passé toute leur carrière à produire un spectacle soigneusement produit pour un produit de divertissement de masse, il est compréhensible que certains joueurs soient réticents à jouer pour un public invisible.

Dans la ligue, les joueurs se font déjà des coups de poing au lieu de se mettre en contact par souci de transmission virale, en évitant de signer des autographes et en diffusant l’évangile du lavage des mains.

“Assurez-vous de vous laver toutes les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes et de vous couvrir la bouche lorsque vous toussez. Je fais officiellement une pause dans la signature d’autographes jusqu’à nouvel ordre », a tweeté Portland Trail Blazer C. J. McCollum plus tôt dans la semaine.

Kemba Walker de Boston a accepté.

«Je pourrais être avec lui. Je ne sais pas », a noté le produit UConn, selon John Karalis de MassLive. “Ça devient sérieux, je vais vous dire ça. Tout le monde a juste besoin d’être un peu prudent avec ce virus. De tout. Je suis presque sûr que je vais encore signer des autographes pour les gens. “

“Peut-être que je devrais me promener avec mon propre marqueur ou quelque chose”, a-t-il ajouté.

Le natif du Bronx était cependant beaucoup moins enthousiaste à l’idée de jouer pour des arènes vides. “Ce serait terrible”, a déclaré Walker via Tom Westerholm de MassLive. «Ils pourraient aussi bien annuler tout le match avant cela. Ce serait nul. “

Le luminaire de Los Angeles Laker, LeBron James, est même allé jusqu’à dire qu’il s’asseyait s’il n’y avait pas de fans dans l’arène.

Boston a informé ses joueurs de la visite d’un médecin plus tôt dans la semaine, que l’entraîneur-chef Brad Stevens a raconté un peu comment l’équipe traitera la maladie si quelqu’un en souffrait.

“Nous le traitons de notre point de vue un peu comme nous le ferions si un joueur attrapait la grippe, si quelqu’un venait à l’attraper”, a déclaré l’entraîneur des Celtics. “Il a donné tous les faits et toutes les données et les statistiques et comment nous les traitons, comment les éviter et tout ça.”

La NBA envisage même de restreindre l’accès des médias aux joueurs si nécessaire.

Au lieu de permettre un accès ouvert au vestiaire et aux autres espaces de l’équipe, les médias seraient limités à une mêlée de type conférence de presse pour toutes les communications avec les joueurs afin de minimiser le risque de transmission de virus, selon The Athletic’s Shams Charania.

L’épidémie qui se propage commence déjà à changer la façon de vivre et de travailler des fans, et les Boston Celtics ne sont pas à l’abri dans le sens du terme plus que le reste d’entre nous.

Que la ligue prenne des mesures concrètes et fondées sur des preuves pour protéger les joueurs et les fans est non seulement louable, mais nécessaire – même si cela transforme ou même perturbe notre passe-temps préféré.

