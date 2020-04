Les Celtics établissent un record pour le plus grand revirement d’une saison

Ce jour-là en 2013, la NBA a annulé un match entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers un jour après les attentats terroristes du Marathon de Boston.

Cette décision a été prise par respect pour les victimes de l’attentat à la bombe après un report initial, et le match n’a finalement pas été reprogrammé.

Les annulations n’ont pas eu d’impact sur les séries éliminatoires, car les têtes de série qui auraient pu être affectées autrement étaient déjà bloquées dans leur position, marquant la saison la plus récente de la NBA a eu un nombre impair de matchs de saison régulière en conséquence, avec 1229 matchs joués.

Un match de la LNH entre les Bruins de Boston et les Sénateurs d’Ottawa a également été annulé le jour des attentats au marathon qui devaient également avoir lieu au TD Garden.

C’est également la date à laquelle les Celtics ont terminé leur saison avec 66 victoires et 16 défaites en une seule saison après une fiche de 24-58, bon pour le record du plus grand revirement d’une saison de l’histoire de la NBA.

La victoire est venue avec une victoire de 105 à 94 sur les Nets de l’époque du New Jersey, et Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen se sont reposés, laissant l’attaquant de réserve Leon Powe marquer 27 points pour diriger l’équipe, et le garde de réserve Tony Allen a ajouté 18.

“Je suis content que nous ayons terminé la saison sur une note gagnante malgré moi, Kevin et Ray ne jouant pas nos minutes normales”, a déclaré Pierce via ESPN. “Nous allons en profiter ce soir. Mais nous sommes une équipe en mission à partir de demain. “

.