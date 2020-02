Les Celtics intéressés par l’acquisition du tireur d’élite Wizards Davis Bertans

Alors que l’échéance commerciale de la NBA (15 h HNE) approche à grands pas, les Boston Celtics sont sur la piste du centre des Washington Wizards Dāvis Bertans. Bertans, tirant 42,9% à partir de la plage de trois points et atteignant en moyenne un sommet en carrière de 15,0 points par match, en est à sa quatrième saison NBA.

Le tireur d’élite est bien connu pour ses prouesses au-delà de l’arc, même en étant nommé au NBA Three-Point Contest de cette saison.

On ne sait pas si les Celtics croient que deux choix de première ronde pour Bertans sont un prix trop élevé, en particulier avec leur profondeur actuelle en première ligne et son libre arbitre imminent.

Cependant, l’ajout de Bertans ajouterait de l’espace au terrain que l’équipe pourrait utiliser pour rendre les voies de circulation pour Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown plus propres. L’espacement de Bertans libérerait également de l’espace à l’intérieur pour les centres Robert Williams III et Enes Kanter, dont les jeux sont largement raffinés dans la zone restreinte.

En équipe, Boston tire 35,9 pour cent de trois, classé 14e dans la ligue (par référence de basket-ball). L’ajout de Bertans, un tireur en carrière de 41,1% en profondeur, contribuerait grandement à les faire sortir du milieu du peloton.

