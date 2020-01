Les Celtics manquent de gaz contre les pistons, perdent 116-103

Les Pistons de Détroit sont sortis pour jouer une nuit où les Celtics de Boston se sont contentés de l’envoyer par la poste, et la franchise Motor City s’est assurée une victoire improbable.

Une performance en petits groupes de la recrue des Pistons Sekou Doumbouya couplée à un mauvais tir de Kemba Walker (2 sur 11 en profondeur et 7 sur 19 au total) et Marcus Smart (1 sur 9 au total et 1 sur 4 sur trois) ) était tout simplement trop pour une équipe de Celtics léthargiques.

Boston a permis aux Pistons de tirer 60,3% depuis le sol, ce qui, combiné à la mauvaise nuit de tir depuis la zone arrière de départ, a maintenu la compétition serrée jusqu’à la fin du troisième trimestre.

Détroit a commencé la dernière phase avec une séquence de 17-5 qui a effectivement mis le jeu hors de portée, et Smart se serait éjecté dans les derniers instants du quart après avoir été empêtré par le meneur des Pistons Derrick Rose.

Les Pistons ont été menés par Doumbouya avec 24 points, Rose a ajouté 22 autres et 6 passes décisives.

Andre Drummond a récolté 13 points et autant de planches, tandis que Markieff Morris et Sviatoslav Mykhailiuk ont ​​inscrit respectivement 23 et 21 points sur le banc.

Les Celtics ont vu Gordon Hayward mener l’équipe avec 25 points et 7 planches sur un tir de 11 sur 15, et Jaylen Brown semble avoir laissé son propre effondrement après avoir enregistré 24 points et 12 rebonds sur un tir de 10 sur 16, mais leur l’efficacité n’était pas suffisante pour compenser l’inexactitude de leur coéquipier contre Détroit.

Les Boston Celtics affronteront les Milwaukee Bucks sur la route le jeudi 16 janvier à 20 h HE.

