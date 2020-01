Les Celtics ne sont pas vraiment des prétendants au championnat. Encore.

Les Celtics ont perdu quatre des six matchs, y compris l’abomination de mercredi soir contre Détroit, au cours de laquelle les Pistons exceptionnellement médiocres ont tiré 60% sur le terrain de Boston. Les C étaient poreux au point d’attaque défensivement et en quelque sorte offensifs.

Ajoutant une blessure à l’insulte, Jayson Tatum a raté le match avec une douleur au genou et Jaylen Brown s’est foulé le pouce sur la main. Tout cela arrive juste à temps pour un match de confrontation avec les Bucks menant la Conférence de l’Est jeudi soir.

Ce n’est peut-être pas un mauvais moment pour avoir une vision globale de la position des Celtics vis-à-vis du reste de leur compétition, mais il est important de se rappeler qu’ils sont entrés dans la saison avec peu de fanfare et d’attentes muettes. Malgré le remplacement de la production de Kyrie Irving par son sosie statistique et son opposé polaire à Kemba Walker, ils ont été empêchés de trouver un remplaçant approprié pour Al Horford, parti en libre-service.

Il était révolu le temps où les Celtics pouvaient rêver de mettre sur pied une super-équipe ad hoc. La compétence et la compétitivité devraient remplacer les considérations de championnat. Les C seraient toujours bons, bien sûr, mais plus comme, peut-être, gagner une ronde éliminatoire, plutôt que du bois de championnat.

À juste titre, il y avait plus d’objectifs ésotériques en place. C’était une occasion à faible pression pour Brown et Tatum de reprendre leur développement sur la bonne voie. Et pour Gordon Hayward, cette saison serait l’occasion de reprendre sa propre carrière sur des bases solides.

Essentiellement, les Celtics 2019-20 avaient un seul travail: rétablir la confiance dans la direction de la franchise. Ou, comme l’a dit l’entraîneur Brad Stevens: avoir une équipe pour laquelle Boston serait à la racine. Ils ont tout réussi avant Thanksgiving, jouant une marque de balle attrayante enracinée dans un style défensif grouillant.

Malgré leur funk récent, les C sont sur la bonne voie pour remporter environ 55 matchs et terminer avec deux ou trois têtes de série dans l’Est. Les Bucks sont les favoris prohibitifs et les Sixers sont un cauchemar de confrontation *, mais le succès inattendu de Boston en saison régulière a très légèrement changé le calcul des séries éliminatoires.

* Côté rapide: Même si Horford ne trouve pas son rythme avec les Sixers, sa défection à Philly a renversé cette confrontation. Cela vaut à lui seul le prix de son accord.

La question que nous avons devant nous est donc la suivante: les concurrents du championnat des Celtics sont-ils? La réponse est simple, oui, bien sûr. Ils ont le deuxième meilleur record de l’Est, un trio de joueurs qui pourraient être considérés comme des All-Stars et un concurrent de premier plan pour le joueur défensif de l’année, pour accompagner une attaque et une défense parmi les 5 meilleurs.

Donnez-leur un peu de chance – en les plaçant quelque part loin, très loin de Philly – avec un bilan de santé propre ce printemps et il y a certainement une chance qu’ils puissent se rendre à une finale de conférence. C’est un concurrent, non?

Dans la NBA, la réponse la plus longue est non, pas vraiment. Ce qui manque aux Celtics, c’est un joueur parmi les 5 premiers, une superstar qui peut porter une équipe à travers la pression déchirante des séries éliminatoires. Il n’y a pas de Kawhi Leonard, LeBron James ou Kevin Durant ici. Tout au long de l’histoire de la NBA, ce sont les équipes avec ce genre de joueurs qui remportent les championnats.

Au cours des quatre dernières décennies, il n’y a eu qu’une seule exception qui confirme la règle. Cette équipe était les Pistons 2004, qui ont compensé un manque de talent haut de gamme avec une multitude d’étoiles et une légende de l’entraînement au sommet de son art. C’est ainsi que cette histoire est racontée, mais rétrospectivement, ces pistons n’ont pas obtenu le crédit qu’ils méritent.

Ben Wallace était un centre All-NBA de la deuxième équipe et avait un dossier solide pour le joueur défensif de l’année (il a terminé deuxième). Bien que limitée offensivement, la contribution de Wallace pour gagner des matchs de basket-ball était de calibre superstar.

Sous-estimé comme il l’était, Wallace était le seul joueur All-Star de Détroit malgré les fortes campagnes de Chauncey Billups et Rip Hamilton. De plus, les Pistons sont allés 17-3 avec Rasheed Wallace dans la dernière ligne droite après l’avoir acquis à la date limite du commerce. Cette équipe n’était pas limitée. Il était chargé.

Les Pistons ont également attrapé une poignée de pauses, y compris une faible conférence de l’Est et une équipe Laker résolument implosée. Si c’est la formule pour qu’une équipe non superstar remporte un championnat, alors c’est un niveau extrêmement élevé. Si vous plissez les yeux assez fort, cependant, vous pourriez le voir se dérouler à Boston. Vraiment dur.

Ce que les Celtics manquent de puissance transcendante, ils compensent en quantité et en qualité. Comme Billups à son époque, Walker est un gardien de calibre NBA ayant une autre campagne généralement excellente. Tatum et Brown sont également en train de devenir des joueurs clés et font des arguments solides pour l’inclusion des étoiles.

De plus, Marcus Smart est le Ben Wallace de cette équation. Smart est un changeur de jeu All-Defense qui fera un argument intéressant pour la considération DPOY. Enfin, Stevens est un entraîneur exceptionnel qui travaille avec exactement le bon type d’équipe pour son style, à la Larry Brown avec les Pistons.

Ça pourrait arriver. Ce n’est tout simplement pas si probable.

Le joker est Hayward. Après avoir affiché une énorme promesse au cours des premières semaines de la saison, Hayward a raté 13 matchs avec une main cassée. Ce temps parti a permis à Brown et Tatum d’émerger comme meilleurs buteurs. Les C étaient très bien sans Hayward, avec un dossier de 9-4 durant cette séquence. Pourtant, le principe de cette équipe des Celtics était d’avoir plusieurs créateurs de plans sur l’aile et le jeu de Hayward fait partie intégrante de la formule.

Plus inquiétant était le temps que Hayward avait récemment raté avec un pied douloureux. Depuis son retour dans la programmation, Hayward a été solide presque tous les soirs, mais incohérent avec les autres. S’il s’agit de la meilleure version de Hayward que les Celtics obtiennent, il s’agit toujours d’une mise à niveau par rapport à la campagne frustrante de la saison dernière alors qu’il sortait de sa blessure à la jambe catastrophique.

Pourtant, si c’est le meilleur Hayward qu’ils verront, et si la santé à long terme de la franchise dépend de la maximisation des capacités de Brown et Tatum, alors il est logique d’envisager au moins la possibilité d’un échange qui fait basculer le pendule vers le titre contention. Ce serait délicat pour plusieurs raisons.

Hayward a encore une année à son choix sur le contrat maximum qu’il a signé en libre agence au cours de l’été 2017. Compte tenu de ses antécédents de blessure, l’hypothèse est depuis longtemps qu’il exercerait cette option de 34 millions de dollars. Cela semble moins certain étant donné qu’il s’est de nouveau établi comme un joueur de qualité, le mettant en ligne pour un contrat de plus longue durée.

Il n’y a pas non plus d’objectif clair en vue. Alors qu’Andre Drummond semble intéressant sur le papier, les Celtics ont très bien réussi à occuper la place centrale à bon marché avec Daniel Theis et Enes Kanter. Il n’est pas clair non plus que Drummond serait la mise à niveau défensive suggérée par ses statistiques de comptage.

À un moment donné, Kevin Love aurait eu beaucoup de sens, mais pas avec trois ans à gauche sur son accord. De plus, Tatum a excellé en tant qu’homme à quatre balles. Peut-être que son coéquipier des Cavs, Tristan Thompson, conviendrait mieux, mais bien que les Celtics soient au ras des choix de repêchage, ils n’ont pas de contrats de niveau intermédiaire qui aideraient à équilibrer les feuilles de casquettes respectives sans casser leur cœur.

S’ils pouvaient en quelque sorte forcer Steven Adams d’Oklahoma City, ce pourrait être une autre histoire. Le physique Adams serait le contrepoids idéal à Joel Embiid dans une série éliminatoire. Le coût serait prohibitif, s’il était même réalisable.

L’itinéraire le plus probable est une mise à niveau en marge, comme l’ajout d’une autre aile pour renforcer une unité de banc qui manque de punch. Les C ont une demi-liste de jeunes joueurs avec des contrats de niveau recrue et auront probablement trois choix au premier tour, y compris le légendaire Memphis Pick qui figure désormais au milieu du premier tour. C’est une main forte à jouer à la date limite du commerce.

Tout cela dépend si le front office considère cette saison comme une chance légitime de gagner maintenant. L’autre voie, la plus probable, est de garder le cap et de laisser les choses se dérouler. Ils ont un bel avenir en place avec Brown et Tatum et ils ont déjà atteint leurs principaux objectifs pour la saison régulière. Pourquoi jouer avec une bonne chose?

Après tout, nous sommes entrés dans cette saison en supposant qu’il faudrait une autre intersaison pour terminer la reconstruction de la fondation. La fenêtre des Celtics est de nouveau ouverte, cela devrait être la raison de célébrer leur saison.